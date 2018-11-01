Astrolog Vedat Delek’in ‘Şükret Olsun’ kitabı çıktı

Astrolog Vedat Delek, ‘Şükret Olsun’ adlı kitabını piyasaya çıkarttı.

2019 yılında yaşanacak olaylara mercek tutan Astrolog Vedat Delek, “Kişisel gelişim olmadan, ruhsal gelişim olmaz” diyerek yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

29 Ekim’de ‘Şükret Olsun’ adlı kitabının imza gününü, sunucu Sinem Yıldız sunumlarıyla renk katarken, enerji terapisti Elif Kiraz Ünal da sahnedeki yerini alarak gelen konuklara hoş vakit geçirttiler.

Yeni imza günlerinin müjdesini veren Astrolog Vedat Delek, “Halk için yazdığım kitabımı halk ile kutladım. Sevenlerime takipçilerime ve astroloji sever dostlara imza günü ve söyleşim ile hediye vermek istedim. Son derece kalabalık ve yoğun ilgi beni çok mutlu etti.” diye konuştu.