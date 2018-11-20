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Astrolog Vedat Delek “Şükret Olsun” adlı kitabını “Dünya Engelsiz Yaşam Derneği” yararına imzalayacak
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Astrolog Vedat Delek “Şükret Olsun” adlı kitabını “Dünya Engelsiz Yaşam Derneği” yararına imzalayacak

Astrolog Vedat Delek , 22 Kasım saat 13:30  ile 14:00 arasında Mecidiyeköy  Astoria alışveriş merkezinde DEYADER  "Dünya Engelsiz Yaşam Derneği" yararına "Şükret Olsun" adlı kitabını imzalayarak mini bir söyleyişi gerçekleştirecek.

Astrolog Vedat Delek “Şükret Olsun” adlı kitabını “Dünya Engelsiz Yaşam Derneği” yararına imzalayacak

Astrolog Vedat Delek , 22 Kasım saat 13:30  ile 14:00 arasında Mecidiyeköy  Astoria alışveriş merkezinde DEYADER  "Dünya Engelsiz Yaşam Derneği" yararına "Şükret Olsun" adlı kitabını imzalayarak mini bir söyleyişi gerçekleştirecek.

20 Kasım 2018 Salı 15:41
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Astrolog Vedat Delek “Şükret Olsun” adlı kitabını “Dünya Engelsiz Yaşam Derneği” yararına imzalayacak

HABER: FUNDA AKOSMAN ERMAN

Astrolog Vedat Delek 2018 yılında Business Channel Türk'de her Pazar saat 10:00'da yaptığı programda aylık burç yorumlarını "Uluslararası İşitme Engelliler Federasyonu" başkanı Pelin Aslan ile birlikte işaret dilini kullanarak işitme engellileri Astroloji ile tanıştırmak adına yaptığı çalışma ile dikkatleri çekti. Astrolog Ekim ayı ile Kasım ayı aralığında dört imza günü yaparak okuyucuları ile buluşmaya devam ediyor. 22 Kasım saat 13:30  ile 14:00 arasında Mecidiyeköy  Astoria alışveriş merkezinde DEYADER  "Dünya Engelsiz Yaşam Derneği" yararına "Şükret Olsun" adlı kitabını imzalayarak mini bir söyleyişi gerçekleştirecek.

"Gökyüzü Mucizeleri" adlı kitabının telif hakkını Down sendromlu çocuklar ve Şehit Aileleri Vakfına bağışlayan Astrolog Vedat Delek: "Yazmanın gücü ile ilk önce okuyucularımın hayatlarına ve yüreklerine dokunuyorum. Okuyucularımın ve takipçilerimin gücü ile yaptığım sosyal sorumluluk projeleri ruhumu besliyor. Yaşamımın ve mesleğimin zekatını vermek ile yükümlüyüm. Bu zekatı ödedikçe yaşamdan keyif alıp besleniyorum dedi. 'Şükret olsun' adlı kitabım çok kısa süre önce çıkmasına rağmen büyük bir ilgi ve beğeni ile karşılandı. Avrupa'da ve ülkemizde  en çok satan kitaplardan biri mutluyum... Aylarca gece gündüz demeden büyük bir emek ile hazırladığım kitabımın okuyucuda etki yaratması benim için en büyük mutluluk." dedi.

DEYADER yararına yapılacak söyleyişi ve imza günü programı:

21 Kasım saat 13:30-14:00 arası Yaşam Koçu ve Enerji uzmanı ELİF KİRAZ

22 Kasım saat 13:30-14 30 arası Astrolog VEDAT DELEK

23 Kasım saat 13:30-14:00 arasında Astrolog HATİCE POTAK 

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Anahtar Kelimeler:
Astrolog Vedat DelekŞükret OlsunDünya Engelsiz Yaşam Derneği
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