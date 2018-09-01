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Asırlık tatlar başkentte buluştu

Unutulmuş yöresel lezzetleri yeniden sofralara kazandırmayı amaçlayan Gastro Ankara Lezzet Şöleni, Gölbaşı Mogan Parkı'nda başladı.

Asırlık tatlar başkentte buluştu

Unutulmuş yöresel lezzetleri yeniden sofralara kazandırmayı amaçlayan Gastro Ankara Lezzet Şöleni, Gölbaşı Mogan Parkı'nda başladı.

01 Eylül 2018 Cumartesi 16:26
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Asırlık tatlar başkentte buluştu

Türkiye'nin her bölgesinden aşçıların katıldığı, unutulmuş yöresel lezzetleri yeniden sofralara kazandırmayı amaçlayan Gastro Ankara Lezzet Şöleni, Gölbaşı Mogan Parkı'nda başladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesinin desteği, Türkiye Aşçılar Federasyonu (TAFED) ile Başkent Aşçılar ve Turizm Birliği Derneğince (BAŞATDER) organize edilen şölene katılanlara yöresel yemekler ikram edildi.

Programla ilgili bilgi veren BAŞATDER Başkanı Satılmış Çeribaşı, benzer programın daha önce Afyon'da gerçekleştirildiğini, Ankara'nın lezzet şölenine ilk kez ev sahipliği yaptığını söyledi.

Ankara yemeklerini temsil etmek için şölene katıldıklarını belirten Çeribaşı,"Geçmişte kaybolan lezzetlerimizi gün ışığına çıkartmak istiyoruz. Daha önce yaptığımız çalışmalarla 3 bin yıllık geçmişe sahip yemekler ortaya çıkarttık." diye konuştu.

Çeribaşı, parktaki seyir kulesinin etrafına kurulan çadırlarda vatandaşlara ücretsiz ikramlarda bulunduklarını dile getirerek, "Her bölge kendine özgü lezzetlerini burada sunuyor. Biz de Ankara ile özdeşleşen Ankara tavayı yapıyoruz. Karadenizli aşçılar kuymak, Egeliler otlu yemekleri yapıyor. Kayseri bölgesinden ise pastırmalı yemekler var." ifadelerini kullandı.

Ankaralıların yöresel ve tarihi lezzetlerine sahip çıkmaları gerektiğini kaydeden Çeribaşı, "Ankara'nın hangi bölgesine giderseniz ayrı bir lezzet bulursunuz. Yemek anlamında unutulmaya yüz tutmuş tatlarımız var. Bunları gün yüzüne çıkaralım ki ecdadımızdan bize kalan bu yemekleri günümüz menülerine de koyabilelim." değerlendirmesinde bulundu.

AA

Anahtar Kelimeler:
Ankara Büyükşehir BelediyesiBAŞATDERGastro Ankara Lezzet ŞöleniGölbaşı Mogan Parkı
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