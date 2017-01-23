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Asırlık ihram çeyizlerde süs eşyası oldu

Erzurum ile çevresinde asırlardır kullanılan ve halk arasında "ehram" olarak bilinen yöresel giysi ihram, gençlerin günlük yaşamında tercih etmemesi nedeniyle artık gelinlerin çeyizlerinde süs eşyası ya da hediyelik eşya olarak kullanılıyor.

Asırlık ihram çeyizlerde süs eşyası oldu

Erzurum ile çevresinde asırlardır kullanılan ve halk arasında "ehram" olarak bilinen yöresel giysi ihram, gençlerin günlük yaşamında tercih etmemesi nedeniyle artık gelinlerin çeyizlerinde süs eşyası ya da hediyelik eşya olarak kullanılıyor.

23 Ocak 2017 Pazartesi 12:22
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ERZURUM

Erzurum ve çevresinde asırlardır kadınların dışarıda giydiği ve tamamen koyun yününden üretilen ihram, son yıllarda gençlerin bu üründen giyecekleri tercih etmemesi nedeniyle gelinlerin çeyizlerinde süs eşyası ya da hediyelik eşya olarak kullanılarak yaşatılmaya çalışılıyor.

Yakutiye Belediyesi Meslek Edindirme Merkezi tarafından açılan kurslara devam eden kadınlar, asırlarca dış giyim olarak kullanılan ihram üzerine kanaviçe, Maraş işi, tel kırma ve diğer el nakışlarını işleyerek kültürün yok olmasını engellemeye çalışıyor.

Yakutiye Belediye Başkanı Ali Korkut, yaptığı açıklamada, belediye olarak son bir yıldır geleneksel ihramın yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla bir çalışma içerisinde olduklarını söyledi.

Erzurum'da ihramın yüzyıllardır kadınlar için örtünmek maksadıyla kullanıldığını ve genellikle komşu ziyaretlerine giderken giyildiğini belirten Korkut, "Ehram, Erzurum'da önemli yere sahip ve yüzyıllardır kadınların erkeklerden mahremiyetini korumak maksadıyla oluşturulan bir giysi. Son yıllarda bu gelenekten yavaş yavaş kopmalar başladı. Biz de bu geleneğin devam edebilmesi için gayret gösteriyoruz. Onun için burada arkadaşlarımız ehram üzerinde çeşitli çalışmalar yaptılar. Önümüzdeki dönemlerde de giyim üzerinde de böyle çalışmalarımız olacak." diye konuştu.

Korkut, belediyeye bağlı meslek edindirme merkezinde kadınların ihram üzerine kanaviçe, tel kırma ve sarma gibi el işçiliği yaptıklarını dile getirdi.

Bunların yanı sıra çeyizlik sandıklar ve çantaların da ihram ile süslendiğini belirten Korkut, şöyle konuştu:

"İhramı çarşaf ve masa örtüleri gibi farklı modellerde de kullanıp bu kültürümüzü yaşatmaya çalışıyoruz. Yaklaşık 20 kişi ile güzel çalışmalar yapıyoruz. Bu sayının artırılarak, dokumaların daha fazla yaygınlaşmasını ve geleneğin devam etmesini amaçlıyoruz. Bunları da yurt içi ve yurt dışından gelen kardeşlerimize tanıtıyoruz ve gelen misafirlerimize hediye ederek bu geleneği yaşatıyoruz. Erzurum ve başka şehirlerden gelenler, bunları görüp beğeniyor ve bu tarzda üretim talebinde bulunuyorlar. Çeşitlilik olmasının yanı sıra bölgeye ciddi katkılar sağlayacağını düşünüyoruz."

AA

Son Güncelleme: 23.01.2017 12:55
Anahtar Kelimeler:
HediyelikSüs EşyasıAsırlık çeyizErzurum
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