Asırlık giysilerden ilham alıp yenilerini tasarlıyorlar

Bilecik'te, meslek lisesi öğrencileri, okulun koleksiyonunda bulunan, geçmişi 1600'lü yıllara dayanan giysi ve gelinlikleri, yeniden yorumlayarak farklı tasarımlara imza atıyor.

Bilecik Hayme Ana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Giyim Üretim Teknolojisi Bölümü öğrencileri, ilham aldıkları, el dokuması, pazen ve basma kumaşlardan üretilen asırlık giysileri, zaman zaman özel günlerde defilelerle sergiliyor.

Okul müdürü Meryem Avcu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerinin, okulun koleksiyonunda bulunan, yüzyıllar önce kullanılan gelinlikleri ve elbiseleri giyerek sergilerken, geçmişle de bütünleştiklerini söyledi.

"Kadınlarımızın, sanata ne kadar değer verdiklerini göstermek istedik"

Eskiden özel kumaşlardan yapılan giysileri, anneannelerinin ve babaannelerinin kullandığını anlatan Avcu, "Kuruluşun ve kurtuluşun beşiği olan coğrafyamızda, görev yaptığımız topraklarda giyim bölümümüz mevcut. Öğrencilerimize, geçmişten geleceğe ve günümüze kadınlarımızın, annelerimizin ne şekilde giyindiklerini, sanata ne kadar değer verdiklerini göstermek istedik. Burada öğrencilerimiz bunu görsünler, araştırsınlar, bu güzel çalışmaları, kıyafetleri halkımızla paylaşsın istedik. Amacımız, öğrencilerimizle ve velilerimizle paylaşmak, geçmişten geleceğe bir köprü oluşturmak." diye konuştu.

Avcu, okulun koleksiyonunda bulunan yaklaşık 30 çeşit kıyafetin, öğrenciler tarafından özel günlerde defileyle sergilendiğini belirtti.

"Geçmişte kullanılan giysilerden esinleniyoruz"

Giyim üretim teknolojisi öğretmeni Esra Demir de geçmişteki kıyafetleri bugüne taşımak, öğrencilere farklı bakış açıları kazandırmak amacıyla anneannelerinin ve babaannelerinin giydikleri kıyafetleri defilelerle sergilediklerini söyledi.

Demir, böylece öğrencilerin farklı bakış açısı kazandığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Eski kıyafetler günümüzde hala daha moda olarak tekrar tekrar giyinmekte. Biz de bu tarz etkinliklerle kültürel değerlerimizi hem yaşatmak hem de öğrencilerimize farklı tasarımlar yaparken fikir edinmelerini sağlıyoruz. Geçmişte kullanılan giysilerden esinlenerek atölye ortamında üretim yapmaya çalışıyoruz. Hem proje olarak hem de çocukların tekrar pratik yapmaları amacıyla böyle bir çalışma gerçekleştiriyoruz. Günümüz dokumaları olduğu gibi geçmişe dayalı el dokuma kıyafetler de ağırlıklı koleksiyonumuzda. Daha çok el dokuması giysiler tasarlanmış. Onun üzerine de yine el işçiliği ve el işlemesi aynı şekilde sim salmalar ve pul işlemeler de el işlemesi olarak tarihten günümüze kadar taşınmakta."