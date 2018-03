Aşıklık geleneğini yaşatma mücadelesi veriyorlar

ARDAHAN - Doğu Anadolu'da önemli bir yere sahip olan ancak her geçen gün ilginin azaldığı aşıklık geleneği, gelecek kuşaklara aktarılmaya çalışılıyor.

Bölgede Ardahan, Kars ve Erzurum başta olmak üzere aşıklık geleneğine ilgi her geçen gün azalıyor.

Anadolu kültürünü yansıtması açısından önem taşıyan aşıklık geleneği bölgedeki il kültür ve turizm müdürlüklerinin ve halk ozanlarının çalışmalarıyla yaşatılmaya çalışılıyor.

Bu kültürün önde gelen merkezlerinden Ardahan'da 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı sırasında toplum önderliği yapan, sazıyla halkı düşmana karşı birlik olmaya davet eden halk ozanı Aşık Şenlik'in dördüncü kuşağı ve yaşı itibarıyla Ardahan'ın en yaşlı halk ozanı olan 69 yaşındaki Mehmet Oktay, geleneğe sahip çıkmak için çaba sarf ediyor.

Mehmet Oktay, 51 yıldır aktif olarak halk ozanlığı yaptığını belirterek, "Geçmişte üç gün üç gece düğünlerde saz çaldım, ustalarımdan da öyle gördüm. Kahvelerde çalardık. Bir düzen, aşıklığa bir saygı vardı. Bu saygı maalesef kalktı." diye konuştu.

"Yetenek meselesi"

Oktay, aşıklığa ilginin azalmasında teknolojinin payı bulunduğunu söyleyerek, şunları kaydetti:

"Elektronik cihazda beni dinlerler ama yüz yüze dinlemezler. Onun için bundan sonra aşık yetişmesi çok zor. Bu bir yetenek meselesi. Hikaye söylemek, şiir yazmak yetenek ister. Bunu yapabilmek için de halkın içinde olmak lazım. Nasıl ki rüzgar esmezse göl dalgalanmaz, gönül dalgalanmazsa şiir yazılmaz. Halkın isteği, talebi olmazsa aşıklık olmaz."

"Etkinliklere dahil etmek istiyoruz"

Oktay'ı evinde ziyaret eden Ardahan Kültür ve Turizm İl Müdürü Efsal Alantar da Ardahan'da aşıklık geleneğinin Göle, Posof ve Hanak ilçelerinde yok olma aşamasına geldiğini kaydetti.

Bu kültürün şu an kentte sadece Çıldır ilçesinde yaşatıldığını ifade eden Alantar, "Nasıl ki bir ağacın yetişmesi ve büyümesi için sulamak lazımsa aşıklık kültürü de öyle. Bu nedenle sulanması ve yeşermesi için müdürlük olarak bazı çalışmalar yapmayı planlıyoruz. Örneğin 2018 yılı içinde bir kurs açma çalışmalarımız var. Ayrıca bir önceki yıllara oranla kentteki her etkinliğe, her programa aşıkları dahil etmek istiyoruz. Çünkü elimizdeki bu değeri kaybetmek istemiyoruz. Yeni neslin bu kültürle daha çok iç içe olması gerek." dedi.