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Aşık Veysel vefatının 44. yılında anılacak

Aşıklık geleneğinin en büyük temsilcilerinden halk ozanı Aşık Veysel'in vefatının 44. yıl dönümünde "Aşık Veysel’i Anma Konseri" düzenlenecek.

Aşık Veysel vefatının 44. yılında anılacak

Aşıklık geleneğinin en büyük temsilcilerinden halk ozanı Aşık Veysel'in vefatının 44. yıl dönümünde "Aşık Veysel’i Anma Konseri" düzenlenecek.

17 Mart 2017 Cuma 09:49
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Aşık Veysel vefatının 44. yılında anılacak

Aşıklık geleneğinin en büyük temsilcilerinden halk ozanı Aşık Veysel'in vefatının 44. yıl dönümünde "Aşık Veysel’i Anma Konseri" düzenlenecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Daire Başkanlığı Kültürel Etkinlikler Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen etkinlik, 21 Mart'ta, İBB Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Cem'i Can Deliorman ve Türk Halk Müziği sanatçısı Cengiz Özkan, CRR Senfoni Orkestrası eşliğinde Aşık Veysel'in türkülerinden oluşan bir konser verecek.

Aşık Veysel Şatıroğlu kimdir? 

Duygu ve düşüncelerini saz çalarak dile getiren Aşık Veysel Şatıroğlu, 1894'te Sivas'ın Şarkışla ilçesine bağlı Sivrialan Köyü'nde dünyaya geldi. Asıl adı Veysel Şatıroğlu olan sanatçının iki kız kardeşi, çiçek hastalığına yakalanarak hayatını kaybetti. Aşık Veysel de 7 yaşında aynı hastalıktan dolayı gözlerini kaybetti.

Babasının kendisine oyalanması için aldığı sazla önce başka ozanların türkülerini çalmaya başlayan sanatçı, daha sonra Ahmet Kutsi Tecer'in teşvikiyle kendi türkülerini yazıp söyledi.

Çamşıhlı Ali ve Molla Hüseyin adlı saz ustalarından ders alan Veysel şiirlerinde, yurt sevgisi, kardeşlik, birlik, dünyanın geçiciliği, ölüm ve sevgi temalarını işledi. Veysel, bir dönem Türkiye'yi dolaşarak Köy Enstitüleri'nde saz hocalığı yaptı.

20. yüzyıl aşık halk edebiyatının önemli temsilcilerinden biri olan Aşık Veysel'in deyişleri, 1970'li yıllarda Hümeyra, Fikret Kızılok ve Esin Afşar gibi bazı müzisyenler tarafından da düzenlendi. Veysel'in şiirleri, "Deyişler", "Sazımdan Sesler", "Dostlar Beni Hatırlasın" isimli kitaplarında toplandı. 

AA

Anahtar Kelimeler:
Istanbul Büyükşehir BelediyesiAşık VeyselİBBCRR Senfoni Orkestrası Eşliği
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