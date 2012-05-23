Aşık Veysel tiyatroyla Belçika'da

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın, ünlü halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu'nun yaşamını konu alan ''Dost'' adlı tek kişilik oyunu, 27-29 Mayıs'ta Belçika'da sahnelenecek.

Aşık Veysel'i canlandıran tiyatro sanatçısı Kazım Sinan Demirer, AA muhabirine, tiyatro sanatçısı Tulga Serim ile Aşık Veysel'in yaşamından ve kendisiyle yapılan röportajlardan elde ettikleri bilgiler ışığında derledikleri oyunun prömiyerini 26 Ekim 2009'da gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Oyun için Aşık Veysel hakkında yaklaşık bir yıl araştırma yaptıklarını hatırlatan Demirer, şöyle konuştu:

''Bozkırın içinde yoksullukla yetişen ve mütevazi Aşık Veysel'i 'Dost' oyunuyla, tekrar canlandırdık. 'Bir-iki hafta oynarım sonra oyun kalkar' diye düşünüyordum... Ancak 97 oyunda 20 bin kişiyi Aşık Veysel ile buluşturdum. Bu kadar sevileceğini bilmiyorum. Seyirci oyundan sonra salondan gitmiyor. Selamımı veriyorum, seyirci gitmiyor, ben de gidemiyorum. Oyun, seyirciyi etkiliyor. Oynadıkça 'Aşık Baba'nın gönlüne giriyorum. Oyunda söylediğim türkülere herkes eşlik ediyor.''



