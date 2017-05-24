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Artvin'deki 466 yıllık cami restore ediliyor

Artvin’in Ardanuç ilçesindeki 466 yıllık İskender Paşa Camisi'nin restorasyonu için çalışmalara başlandı.

Artvin'deki 466 yıllık cami restore ediliyor

Artvin’in Ardanuç ilçesindeki 466 yıllık İskender Paşa Camisi'nin restorasyonu için çalışmalara başlandı.

24 Mayıs 2017 Çarşamba 11:48
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Artvin'deki 466 yıllık cami restore ediliyor

ARTVİN

Artvin Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Gümüş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Osmanlı döneminde inşa edilen tarihi İskender Paşa Camisi'nin Artvin’in ilk camilerinden olduğunu belirtti. 

Camide restorasyon çalışmalarına başlandığını söyleyen Gümüş, Ardanuç ilçesi Adakale Mahallesi'nde bulunan caminin aslına uygun restore edileceğini kaydetti. Gümüş, "İskender Paşa Vakfı mülkiyetinde olan caminin rölöve, restorasyon projeleri, taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı payları ile oluşturulan fondan Artvin Valiliğimizce karşılanarak yaptırılmıştır.” dedi.

Caminin onarımının gerçekleştirilmesi için hazırlanan projenin Başbakanlık Tanıtma Fonu’na sunularak 400 bin lira destek alındığını bildiren Gümüş, projenin ihale edildiğini anlattı.

Gümüş, caminin restorasyon çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Yaklaşık 5 asırlık camimizin restorasyon çalışmaları bu yıl içerisinde tamamlanacak." dedi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Artvin466 Yıllık CamiiRestore
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