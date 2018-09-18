“Artık Dolar yok, Türk Lirası var

ÜNLÜ FOTOĞRAF SANATÇISI EMRAH KAYİHAN’DAN TÜRK LİRASINA VE DÜĞÜN YAPAN ÇİFTLERE DESTEK ,

İSTANBUL / AZİZ KARATAŞ

Ünlü Fotoğraf Sanatçısı Emrah Kayihan konuyla ilgili açıklamasın da , “A.B.D. nin yaptırım kararı ile Dolar ' da tavan yaptı.Bu olaylar ülkemiz adına resmen ekonomik savaş açmaktır. Ülke ekonomisi de mağlum zor bir dönem den geçmektedir.Konuyla ilgili olarak da şahsım adına bende ülkeme kendi çapım da destek vermek istiyorum. Bu yıl ilk olarak rakam da hiç bir değişiklik yapmadan Dolar yerine TÜRK LİRASI kullanmaya karar verdim.Hem yeni evlenen çiftlere katkımız olsun , Hem de ekonominin canlanması adına küçük de olsa bir canlılık getirmiş olmayı hedefliyorum ,

Yeni evlenen çiftler veya dış mekan çekimi isteyen her vatandaşımız için standart albüm çekim fiyatlarımızı.799 $ Dolar yerine 799 TÜRK LİRASI olarak belirledim.Artık dolar yok , TÜRK LİRASI var...

Önümüz deki 2019 yılı için Tüm çekimlerim de Dolar yerine , Lira fiyatlandırması üzerin den teklif vermeye başladım.Türkiye Cumhuriyetine hayırlı uğurlu olsun.