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'Ariflerin hazinesi sanata referans olmalı'

Yönetmen Kaplanoğlu, Anadolu'da büyük bir arifler hazinesi olduğunu ve Anadolu medeniyetinin o ariflerle canlandığını belirterek, film yaparken, dünyaya seslenirken sırtımızı dayadığımız yerin orası olması gerektiğini söyledi.

'Ariflerin hazinesi sanata referans olmalı'

Yönetmen Kaplanoğlu, Anadolu'da büyük bir arifler hazinesi olduğunu ve Anadolu medeniyetinin o ariflerle canlandığını belirterek, film yaparken, dünyaya seslenirken sırtımızı dayadığımız yerin orası olması gerektiğini söyledi.

15 Ağustos 2017 Salı 14:01
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'Ariflerin hazinesi sanata referans olmalı'

"Bal", "Süt" ve "Yumurta" üçlemesiyle bilinen Yönetmen Semih Kaplanoğlu, yeni filmi "Buğday"ın dünya prömiyerini, 23 Saraybosna Film Festivali'nde yaptı.

Birçok sembol ve metaforla zenginleşen, orijinal dili İngilizce olan filmin çekimleri, Türkiye, ABD ve Almanya'nın farklı şehirlerinde siyah beyaz olarak gerçekleştirildi.

Filmi yaklaşık 5 yılda tamamlayan yönetmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kaplanoğlu, bu filmin dünya prömiyerini yaparken çeşitli alternatifler ve davetler vardı. Ben bunların içerisinden Saraybosna’yı özellikle istedim. Çünkü 'Buğday'ın gövermesi ve hasadı için Saraybosna'nın en hayırlı yer olduğunu düşündüm." diye konuştu.

"Bu film sinemada bir ilk"

Kaplanoğlu, "Film de aslında Kuran-ı Kerim'deki Kehf suresinin Hz. Musa - Hızır Aleyhisselam kıssasındaki yolculuğu gerçekleştiriyor bir anlamıyla. O kıssaya olabildiği kadar sadık kalarak İbn-i Arabi hazretlerinin yorumları üzerinden tefekkür ederek hikayemizi sinemaya geçirmeye çalıştık. Bu anlamda bence bir ilkti. Benim için de bir ilkti, bizim sinemamız için de ilk olduğunu düşünüyorum." dedi.

"Gönül dili eksikliğimiz var"

Semih Kaplanoğlu,"Anadolu'da büyük bir arifler hazinesi olduğunu ve Anadolu medeniyetinin o ariflerle canlandığını belirterek, "Tabii ki biz film yaparken, dünyaya seslenirken, kendimizi anlatmaya çalışırken sırtımızı dayadığımız yer orası olmalı. Orada keşfedilmemiş bir hazine var. Onu bizim bütün sanat eserlerinde, yaptığımız her şeyde bir tür referans noktası olarak görmeye yeniden başlamamız lazım. Türkiye'nin birliğinin harcında o var, o nefes var. O nefesi biz tekrardan 15 Temmuz’da hep beraber yaşadık." diye ekledi.

Kaplanoğlu, "Konuştuğumuz dil anlaşmamız için yeterli bir argüman değil. Gönül dili eksikliğimiz var aslında yani sevgisizlik. Bütün bunlar ortadan kalkmadığı sürece istersek hep aynı dili konuşalım, aynı hikayeleri dinleyelim, seyredelim bizi birleştirmiyor. Onun için bizim aslında daha üst bir dilin olduğunu, beşer dilinin de üstünde bir dil olduğunu hatırlamamız ve hayatımızda ispat etmemiz, göstermemiz, o dille konuşmamız lazım." ifadelerini kullandı.

"Buğday'ın getirisi uzun vadede olacak"

Kaplanoğlu, "Maliyetten çok filmin getirisinin uzun zamana yayılmasını önemli buluyorum. Çünkü sonuçta bazen de harcadığımız şeyin karşılığını bu dünyada alamayabiliriz." şeklinde konuştu.

Türkiye, Almanya, Fransa, İsveç ve Katar ortak yapımı 'Buğday'ın başrollerini Jean-Marc Barr, Ermin Bravo, Grigory Dobrygin ve Cristina Flutur paylaşıyor.

TRT ve Galata Film ortaklığıyla çekilen "Buğday", yine TRT'nin partnerliğini üstlendiği 23. Saraybosna Film Festivali'nin uzun metraj kategorisinde farklı ülkelerden 6 filmle yarışacak.

AA

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