Röportaj: Dilek Köroğlu

Önce Vatan Gazetesi

Almanyadan İstanbula Ses olduğunuz için ve gazetemizi kırmayıp bizlere röportaj verdiğiniz için teşekkür ederiz;Hayatımda ünlü olamanın dışında çok fazla birşey değişmedi ben yine aynı ben tercihlerim aynı başarının hayatımda olumlu gelişmeleri getirdiğini asla inkar edemem ama hayatımda değiştirdiği şeylerden birisi büyük işler projelerimin bitirmeme engel olan aslında çalıştığım menajerler oldu. Çok daha farklı yerlerde olabilirdim şuan da müzik anlamında güvencimi sarsanların basında hem maddi hem manevi beni sarsıntıya sokan Menajerlerim oldu.Sanatçı dostlarımdan bir tek Yanımda olan isim 46 Çağlar oldu kendisine sizin aracılığınız ile Teşekkürlerimi sunuyorum.Çok kitleye hitap etiğim doğru içime tam anlamıyla sinen projelerden biride olduğu doğrudur. Hedeflediğim noktaya maalesef gelemdim sebebi müzik yapımcılarının, menajerlerin iyi niyetimi suiistimal etmeleriydi.Aslında uzak değildim avrupada ki bir çok tv medyasında bulunuyordum ama devamlı gündemde olma çabam olmadı hiç bir zaman Reklam aşkları yaşayıp Gündemi değiştirebilirdim. Doğrularım Beni Çok daha iyi yerlere getirdi.Alkol sigara kullanmıyorum bu nedenle alkolu mekanlar hiç bir zaman tercihim olmadı halk konserlerimiz ve özel organizasyonlar yer alıyorum büyük skıklıkla gelip gidiyorum.Medyatik olma derdinde olmayanların dışında serkan kaya çok başarılı buluyorum doğru projelerde yer alıyor.Çok güzel bir albümle tekrar sevenlerimin karşısına çıkacağım. Bu kez doğru projede doğru kişilerle çalışmak istiyorum bu nedenle biraz daha zamana bıraktım 2017 Yılı Ardıç Yılı olacak diye de iddialı Geleceğim.Müzik Hayatıma Başlamadan öncede İş adamı Kimliğim vardı Ticarete Çocuklu Yıllarda Başladım Ve kendi markamı yarattım Şu an Almanya’da 7 şubemiz var. Türkiyeye’de en kısa sürede markamızı ve şubelerimizi açacağız bütün sevenlerimin takip etmesini isterim.Sevenlerim benim herşeyim Onların desteği sayesinde şuan yoluma müzik dünyasına devam ediyorum. Sosyal medya hesaplarımdan bana ulaşabilirler hepsini çok seviyorum ‘’KALBİNİZİN ATIĞI YERDEYİM’’ Sayın Dilek KÖROĞLUNA Bu güzel Ropörtaj için Teşekkürlerimi sunarım.