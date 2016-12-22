DELİ RÜZGAR ŞARKISIYLA BİR ZAMANLAR GÜNDEME BOMBA GİBİ DÜŞEN ARDIÇ GÜNDEMİ DEĞİŞTİRMEYE GELİYOR !!!
Röportaj: Dilek Köroğlu
Almanyadan İstanbula Ses olduğunuz için ve gazetemizi kırmayıp bizlere röportaj verdiğiniz için teşekkür ederiz;
Yıl 2007 bir genç adam bir şarkı yapıyor ve müzik dünyasında rekor kırıyor. Böyle büyük bir başarının ardından hayatınızda neler değişti öncelikle bu süreçten sonra başarı sizden neler aldı ve neler verdi?
Hayatımda ünlü olamanın dışında çok fazla birşey değişmedi ben yine aynı ben tercihlerim aynı başarının hayatımda olumlu gelişmeleri getirdiğini asla inkar edemem ama hayatımda değiştirdiği şeylerden birisi büyük işler projelerimin bitirmeme engel olan aslında çalıştığım menajerler oldu. Çok daha farklı yerlerde olabilirdim şuan da müzik anlamında güvencimi sarsanların basında hem maddi hem manevi beni sarsıntıya sokan Menajerlerim oldu.
Sanatçı dostlarımdan bir tek Yanımda olan isim 46 Çağlar oldu kendisine sizin aracılığınız ile Teşekkürlerimi sunuyorum.
2011 yılında esen müzikden bir albümünüz daha çıktı arzuladığınız tepkileri bu albümde aldınız mı?
Çok kitleye hitap etiğim doğru içime tam anlamıyla sinen projelerden biride olduğu doğrudur. Hedeflediğim noktaya maalesef gelemdim sebebi müzik yapımcılarının, menajerlerin iyi niyetimi suiistimal etmeleriydi.
Bu kadar duygusal şarkı sözleri yazan bir yorumcunun Tv ekranlarından uzak kalmasının sebebi nedir?
Aslında uzak değildim avrupada ki bir çok tv medyasında bulunuyordum ama devamlı gündemde olma çabam olmadı hiç bir zaman Reklam aşkları yaşayıp Gündemi değiştirebilirdim. Doğrularım Beni Çok daha iyi yerlere getirdi.
Almanya da sahne aldığınız yerler var mı? Türkiye’ye dönmeyi düşünüyor musunuz?
Alkol sigara kullanmıyorum bu nedenle alkolu mekanlar hiç bir zaman tercihim olmadı halk konserlerimiz ve özel organizasyonlar yer alıyorum büyük skıklıkla gelip gidiyorum.
Gündemde olan yorumcu arkadaşlarınız için neler söylemek istersiniz?
Medyatik olma derdinde olmayanların dışında serkan kaya çok başarılı buluyorum doğru projelerde yer alıyor.
Önümüzdeki günlerde planlarınız nelerdir ?
Çok güzel bir albümle tekrar sevenlerimin karşısına çıkacağım. Bu kez doğru projede doğru kişilerle çalışmak istiyorum bu nedenle biraz daha zamana bıraktım 2017 Yılı Ardıç Yılı olacak diye de iddialı Geleceğim.
Müzik dışında başka uğraşlarınız var mı?
Müzik Hayatıma Başlamadan öncede İş adamı Kimliğim vardı Ticarete Çocuklu Yıllarda Başladım Ve kendi markamı yarattım Şu an Almanya’da 7 şubemiz var. Türkiyeye’de en kısa sürede markamızı ve şubelerimizi açacağız bütün sevenlerimin takip etmesini isterim.
Son olarak sevenlerinize neler söylemek istersiniz?
Sevenlerim benim herşeyim Onların desteği sayesinde şuan yoluma müzik dünyasına devam ediyorum. Sosyal medya hesaplarımdan bana ulaşabilirler hepsini çok seviyorum ‘’KALBİNİZİN ATIĞI YERDEYİM’’ Sayın Dilek KÖROĞLUNA Bu güzel Ropörtaj için Teşekkürlerimi sunarım.
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