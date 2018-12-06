Araf 2 için geri sayım!

İSTANBUL / AZİZ KARATAŞ



Cevahir Turan ve Fatih Dağıdır Korku Filminde Başrolde!

İlki 2006 yılında vizyona giren korku gerilim filmi “Araf”; 12 yıl aradan sonra devam filmiyle geri dönüyor. Murat Yıldırım ve Akasya Asıltürkmen’in başrollerini paylaştığı ilk film; Altın Portakal Film Festivali’ne kabul edilen ve yarışan ilk korku filmi olmuş ve ABD’ye DVD’si satılan ilk Türk korku filmi olarak tarihe geçmişti.

Uzun süredir beklenen ikinci film "Araf 2" için artık geri sayım başladı. Emre Kızılırmak, Cevahir Turan, Kaan Songün, Recep Aktuğ, Şahin Sekman, Fatih Dağıdır, Reyhan İlhan ve Caner Gezen’in başrollerinde olduğu “Araf 2”, dört farklı kamera ile özel çekim teknikleri kullanılarak, İstanbul’da Mevlanakapı’da çekildi.

Biray Dalkıran, Asuman Şener ve Mert Güner’in yapımcılığını üstlendiği filmin; müziklerini Gürkan Çakıcı hazırladı. Koray Candemir’in efsane şarkılarından “Fani Dünya” da filmin soundtrackleri arasında yer alıyor.

"Araf 2", 14 Aralık'ta sinemalarda olacak.