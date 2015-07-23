Arabalı sinemada 'Casablanca' nostaljisi

İSTANBUL - İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği (İKOD) tarafından Cemile Sultan Korusu'nda gerçekleştirilecek etkinlikte, Hollywood klasikleri arasında önemli yeri olan 1942 yapımı "Casablanca" filmi klasik araçlardan izlenecek.



Derneğin yazılı açıklamasına göre, 25 Temmuz'da yapılacak etkinlikte klasikseverler eşsiz bir tarihi dokuda, bir döneme damgasını vurmuş, 1950'li ve 1960'lı yıllarda üretilmiş otomobilleriyle adeta geçmişe yolculuk edecek.



Bin metrekarelik alanda, 50 klasik araçla gerçekleştirilecek arabalı sinema gecesinde, Michael Curtiz’in yönetmenliğini yaptığı, Humphrey Bogart ve Ingrid Bergman'ın başrollerini paylaştıkları, ABD Film Enstitüsü tarafından tüm zamanların en iyi aşk filmi seçilen 1942 yapımı "Casablanca" filmi gösterilecek.



Filmde, Humphrey Bogart'ın kullandığı 1940'lı yıllara ait Buick marka aracın bir muadili de filmden görsellerle süslenmiş şekilde, kurulacak dev perdenin yanında hazır bulunacak. Makinist ise kullanacağı ekipmanlarla birlikte klasik üstü açık bir kamyonetin üzerinde yer alacak.



Filmin, yarım asrı devirmiş Chevrolet, Buick, Desoto, Ford, Plymouth, Pontiac gibi artık klasikleşmiş araçların içinden izleneceği gecede, ses de ayarlanacak özel frekansla otomobillerin kendi hoparlörlerinden dinlenebilecek.



Nostaljik kostümlerle araçlara mısır, gazoz, dondurma servisi yapacak sinema çalışanlarının da bulunacağı etkinlikte, klasikseverler de dönemin ruhunu yansıtan gözlük şapka, fular gibi aksesuarlar takacak.



Filmin gösterimi öncesinde rock'n roll parçalar eşliğinde dansların da yapılacağı etkinlikte nostaljik romantizm rüzgarları esecek.



Arabalı sinemalar, bir dönem yurtdışında ailece gidilebilecek popüler eğlence mekanlarına dönüşmüş, Türkiye'de de yazlık sinema formatında hayata geçirilmişti.

