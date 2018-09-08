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Apollon Tapınağı mitolojik farelerine kavuştu

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Gülpınar köyünde bulunan ve mitolojiye göre 2 bin yıl önce Apollon Smintheus Kutsal Alanı'nda yaşadığı rivayet edilen farelerin, 73 adet minyatür heykeli yapılarak tapınağın basamaklarına konuldu.

Apollon Tapınağı mitolojik farelerine kavuştu

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Gülpınar köyünde bulunan ve mitolojiye göre 2 bin yıl önce Apollon Smintheus Kutsal Alanı'nda yaşadığı rivayet edilen farelerin, 73 adet minyatür heykeli yapılarak tapınağın basamaklarına konuldu.

08 Eylül 2018 Cumartesi 12:58
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Apollon Tapınağı mitolojik farelerine kavuştu

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Gülpınar köyünde bulunan ve mitolojiye göre 2 bin yıl önce Apollon Smintheus Kutsal Alanı'nda yaşadığı rivayet edilen fareler, minyatür heykellerle canlandırılarak tapınağın basamaklarına yerleştirildi.

Ziyaretçileri tapınağın basamaklarında karşılayan ve büyük ilgi gören 73 adet fare heykelinden, 100 adet daha yaptırılacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü adına bölgedeki kazı çalışmalarının başkanlığını yürüten Prof. Dr. Coşkun Özgünel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1980 yılından bu yana bölgede çalıştıklarını hatırlattı.

Bölgenin Troia Savaşları'na da büyük katkısı olduğunu dile getiren Özgünel, buradaki Apollon Smintheus Tapınağı'nın frizlerinde, Homeros'un İlyada destanında anlattığı Troia Savaşları'nın betimlendiğine işaret etti.

Kazılara 2011'den bu yana ana sponsorları olan İÇDAŞ AŞ'nin büyük destek verdiğini anlatan Özgünel, bu sayede önemli çalışmalar için adım attıklarını belirtti.

Özgünel, tapınağın onarımının da yine aynı yıl içinde hızlandığını belirterek, şöyle konuştu:

"Bizim burada tapınağımız kadar önemli bir de farelerimiz var. Bu fareler de Apollon kültürüyle ilgili. Smintheus bu bölgede 'fare' adı ile anılıyor. Apollon'un da birçok önemli görevleri var. Bu fareli Apollon'un en büyük görevi halkına zulmeden idarecileri cezalandırmak. Tarlaları, çiftçileri rahatsız eden, yok eden fareleri de oklarıyla öldürmek. Veba mikrobunu, daha çok halkına eziyet edenlere oklarıyla veriyor ve onları cezalandırıyor. Bu anlamda Apollon'un fareleri bölge içinde çok önemli. Biz de bu konuya dikkati çekmek için minyatür fareler hazırladık ve onları tapınağın zemininden üst noktaya kadar olan alana yerleştirdik."

"Gelenler fareleri görünce çok şaşırdılar"

Tapınaktaki farelerin önemini göstermek için 73 adet fare heykeli yaptıklarını belirten Özgünel, bu sayede belki de Apollon Smintheus Kutsal Alanı içinde çok önemli bir yere sahip olan bir noktayı da hayata geçirdiklerini vurguladı.

Özgünel, mitolojik farelerin tapınak çevresine yerleştirilmelerinin ardından bölgeye gelen ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşı karşıya kaldıklarını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Burada Apollon'un bölgemiz için çok önemli olan mitolojik fareleri için gerçek boyutta yani tarla faresi olarak tabir ettiğimiz büyüklükte fare heykelleri yaptırdık. İlk etapta 73 adet heykeli tapınak çevresine yerleştirdik. Önümüzdeki süreçte 100 adet daha yaptıracağız. Buraya gelenler fareleri görünce çok şaşırdılar. Çok ilgilerini çekti. Fareleri ve tapınağı fotoğraflayıp cep telefonlarıyla arkadaşlarına gönderiyorlar. Bu paylaşımlar bizi de çok sevindirdi."

Prof. Dr. Özgünel, İÇDAŞ'ın bölgedeki 6 kazıya sponsorluk yaptığını belirterek, "Şirketin genel müdürü Bülend Engin'in eğitimden tarıma kadar olan desteği, bizim buralarda yaptığımız kazılara da ulaştı. Kendilerine 2011 yılından bu yana bizlere destek verdikleri için çok teşekkür ediyorum. İÇDAŞ gibi sponsorlarımız olduğu sürece Türkiye'nin hem kültür hem sosyo ekonomik hem eğitim problemlerine büyük ışık tutulacağını ve büyük çözümler geleceğini umut ediyorum." ifadelerini kullandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
çanakkaleAyvacıkApollon TapınağıApollon Smintheus Kutsal AlanıGülpınar Köyü
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