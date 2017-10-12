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Apameia'daki antik tiyatro gün yüzüne çıkacak

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesindeki Apameia Antik Kenti'nin en önemli yapılarından antik tiyatro, başlatılan kazılarla gün yüzüne çıkarılarak turizme kazandırılacak.

Apameia'daki antik tiyatro gün yüzüne çıkacak

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesindeki Apameia Antik Kenti'nin en önemli yapılarından antik tiyatro, başlatılan kazılarla gün yüzüne çıkarılarak turizme kazandırılacak.

12 Ekim 2017 Perşembe 15:22
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Apameia'daki antik tiyatro gün yüzüne çıkacak

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde "Apameia Antik Kenti"nin en önemli yapılarından antik tiyatronun gün yüzüne çıkarılması için kazı çalışması başlatıldı.

Afyonkarahisar Müze Müdürü Mevlüt Üyümez, yaptığı açıklamada, antik kentte ilk kurtarma kazılarının 1986-1989 yıllarında yapıldığını söyledi.

Sonraki yıllarda bölgede kaçak kazıların çoğalması ve tahribat nedeniyle yeniden temizlik çalışması ihtiyacı oluştuğunu anlatan Üyümez, "Kurtarma kazılarında buradaki antik tiyatro ile ilgili bilgilere ulaşılmıştı. Tiyatro, Dinar'ın kuzeyindeki Üçlerce Tepesi eteklerinde bir kayanın üzerine inşa edilmiş." dedi.

Üyümez, tiyatronun Apameia'daki en önemli yapılardan biri olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Apameia antik dönemde Efes'ten sonra Anadolu'nun önemli ikinci büyük kenti. Bu kentler Persler döneminde saltanat merkezi olmuş. Antik dönemde bölgenin merkezi durumunda. Bu tiyatro ilk defa Helenistik dönemde yapılmış, daha sonra Roma döneminde tamir edilip tekrar kullanılmış. Milattan önce 2. yüzyıldan şu haliyle günümüze ulaşmış kalıntılar bulunmaktadır."

"Yaklaşık 8 bin kişilik olduğu düşünülüyor"

Antik tiyatronun oldukca büyük bir yapı olduğuna işaret eden Üyümez, şu bilgileri aktardı:

"Yaklaşık 8 bin kişilik olduğu düşünülüyor. Kültür ve Turizm Bakanlığından alınan izinle yerel imkanla yapılan bir çalışma devam ediyor. Temizlik aşamasında olan çalışmalar önümüzdeki yıllarda üniversitenin de katkısıyla daha geniş bir şekilde sürdürülecek. Dinar'da her yıl düzenlenen Uluslararası Marsyas Kültür Sanat ve Müzik Festivali'nin burada gerçekleştirilebileceği düşünülüyor. İnşallah önümüzdeki yıllarda bu çalışmalar hızlı bir şekilde devam edecektir."

AA

Anahtar Kelimeler:
AfyonkarahisarApameia Antik KentiAntik Tiyatro
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