Antik tiyatrodaki kazı çalışmasına 100 bin liralık destek

ANTALYA (AA) - Antalya'daki turizm şirket yöneticileri ile 110 profesyonel rehber, ''Myra Antik Tiyatrosu''nda süren kazı çalışmasına 100 bin liralık bağışta bulundu.

Myra Antik Tiyatrosu'nda düzenlenen bağış törenine Alman turizm şirketi RSD Reisen Yönetim Kurulu Başkanı Christian Funk, Alman tarihçi Dieter Kronzucker, ITM Travel Yönetim Kurulu Başkanı Can Öğütçü, ITM Travel Genel Müdürü Recep Yavuz ve 110 profesyonel turist rehberi ile Myra Andriake kazılarının başkanlığını yürüten Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nevzat Çevik katıldı.

ITM Travel Genel Müdürü Recep Yavuz, törende yaptığı konuşmada, profesyonel rehberlerin 5 ay önce ''kazı yoksa turist yok'' sloganıyla kazı alanlarına maddi destek sağlamayı amaçlayan bir proje başlattıklarını söyledi.

Projenin kendisine anlatıldığında büyük heyecan duyduğunu belirten Yavuz, ''Projeye 20 bin liralık katkı sağlıyoruz. Rehber arkadaşlarımız 57 bin, Alman turizm şirketi RSD Reisen ise 23 bin liralık destek veriyor. Likya Uygarlığı'nın bu iki antik kentinde, kazı başkanımız Prof. Dr. Nevzat Çevik'e yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür ediyoruz'' dedi.

Myra Andriake Kazıları Başkanı Prof. Dr. Nevzat Çevik de Roma Çağı'nın görkemli tiyatrosu için destek projesi başlatan rehberlere teşekkür etti.

Alman bir tur operatörünün Türkiye'deki bir kazıya ilk kez destek verdiğini vurgulayan Çevik, şunları söyledi:

''Bu evrensel kültür için çok önemli. Biz tarihi toprak altından gün yüzüne çıkarıyoruz. Ancak bunu anlatan rehberlerdir. Bizler ve sizler kültürün iki farklı diliyiz. Rehberlerin kısıtlı bütçelerinden artırarak, Myra Antik Tiyatrosu için yaptıkları bu katkı çok önemli. Kültürel mirası geleceğe aktarma misyonunda yaptığınız bu katkı için üç kuruma da teşekkür ediyoruz.''

Konuşmaların ardından Christian Funk, 100 bin liralık bağış çekini Çevik'e verdi. Törende ayrıca ITM Travel tüm rehberlere, katkılarından dolayı plaket verildi.



