Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 15°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
163.557
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3447
EURO
4.7410
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

Antik tiyatrodaki kazı çalışmasına 100 bin liralık destek

Antalya'daki turizm şirket yöneticileri ile 110 profesyonel rehber, ''Myra Antik Tiyatrosu''nda süren kazı çalışmasına 100 bin liralık bağışta bulundu

Antik tiyatrodaki kazı çalışmasına 100 bin liralık destek

Antalya'daki turizm şirket yöneticileri ile 110 profesyonel rehber, ''Myra Antik Tiyatrosu''nda süren kazı çalışmasına 100 bin liralık bağışta bulundu

09 Haziran 2012 Cumartesi 14:48
557 Okunma
Antik tiyatrodaki kazı çalışmasına 100 bin liralık destek

ANTALYA (AA) - Antalya'daki turizm şirket yöneticileri ile 110 profesyonel rehber, ''Myra Antik Tiyatrosu''nda süren kazı çalışmasına 100 bin liralık bağışta bulundu.
Myra Antik Tiyatrosu'nda düzenlenen bağış törenine Alman turizm şirketi RSD Reisen Yönetim Kurulu Başkanı Christian Funk, Alman tarihçi Dieter Kronzucker, ITM Travel Yönetim Kurulu Başkanı Can Öğütçü, ITM Travel Genel Müdürü Recep Yavuz ve 110 profesyonel turist rehberi ile Myra Andriake kazılarının başkanlığını yürüten Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nevzat Çevik katıldı.
ITM Travel Genel Müdürü Recep Yavuz, törende yaptığı konuşmada, profesyonel rehberlerin 5 ay önce ''kazı yoksa turist yok'' sloganıyla kazı alanlarına maddi destek sağlamayı amaçlayan bir proje başlattıklarını söyledi.
Projenin kendisine anlatıldığında büyük heyecan duyduğunu belirten Yavuz, ''Projeye 20 bin liralık katkı sağlıyoruz. Rehber arkadaşlarımız 57 bin, Alman turizm şirketi RSD Reisen ise 23 bin liralık destek veriyor. Likya Uygarlığı'nın bu iki antik kentinde, kazı başkanımız Prof. Dr. Nevzat Çevik'e yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür ediyoruz'' dedi.
Myra Andriake Kazıları Başkanı Prof. Dr. Nevzat Çevik de Roma Çağı'nın görkemli tiyatrosu için destek projesi başlatan rehberlere teşekkür etti.
Alman bir tur operatörünün Türkiye'deki bir kazıya ilk kez destek verdiğini vurgulayan Çevik, şunları söyledi:
''Bu evrensel kültür için çok önemli. Biz tarihi toprak altından gün yüzüne çıkarıyoruz. Ancak bunu anlatan rehberlerdir. Bizler ve sizler kültürün iki farklı diliyiz. Rehberlerin kısıtlı bütçelerinden artırarak, Myra Antik Tiyatrosu için yaptıkları bu katkı çok önemli. Kültürel mirası geleceğe aktarma misyonunda yaptığınız bu katkı için üç kuruma da teşekkür ediyoruz.''
Konuşmaların ardından Christian Funk, 100 bin liralık bağış çekini Çevik'e verdi. Törende ayrıca ITM Travel tüm rehberlere, katkılarından dolayı plaket verildi.

Son Güncelleme: 09.06.2012 06:50
Anahtar Kelimeler:
Antik Tiyatrodaki Kazı çalışmasına 100 Bin Liralık Destek
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bir İmza Günü de İzmir’de
Bir İmza Günü de İzmir’de
‘Yazarın Yolculuğu’ yeni kahramanlarını arıyor
‘Yazarın Yolculuğu’ yeni kahramanlarını arıyor
FİLM-SAN VAKFI VE SANAT CAMİASI İÇİN...
FİLM-SAN VAKFI VE SANAT CAMİASI İÇİN...
Müzik dünyamızın efsanesi Başarılı Kadın: Kamuran Akkor
Müzik dünyamızın efsanesi Başarılı Kadın: Kamuran Akkor
“Başıma Bir İş Geldi
“Başıma Bir İş Geldi
'Ayla' ABD'den ödülle döndü
'Ayla' ABD'den ödülle döndü
Kurtulmuş'tan Türk dizilerinin Suudi Arabistan'da yayından kaldırılmasına tepki
Kurtulmuş'tan Türk dizilerinin Suudi Arabistan'da yayından kaldırılmasına tepki
'Okçuluk Türklerin geninde var'
'Okçuluk Türklerin geninde var'
SAKÜDER’İN 13. YIL SERGİSİ İSTANBUL’DA GERÇEKLEŞTİ
SAKÜDER’İN 13. YIL SERGİSİ İSTANBUL’DA GERÇEKLEŞTİ

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ