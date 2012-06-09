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Antik Kentler Festivali başladı

Anadolu Filarmoni Orkestrası Sanat Koordinatörü Gökkaya: ''Festivalin amacı, Anadolu topraklarında yaşamış medeniyetlere ait antik kentleri başta ülke insanı olmak üzere dünya kamuoyuna güzel sanatlar yoluyla tanıtmak''

Antik Kentler Festivali başladı

Anadolu Filarmoni Orkestrası Sanat Koordinatörü Gökkaya: ''Festivalin amacı, Anadolu topraklarında yaşamış medeniyetlere ait antik kentleri başta ülke insanı olmak üzere dünya kamuoyuna güzel sanatlar yoluyla tanıtmak''

09 Haziran 2012 Cumartesi 15:23
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Antik Kentler Festivali başladı

İZMİR (AA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca bu yıl ilk kez düzenlenecek Antik Kentler Festivali, 10 Haziran'da başlayacak.
Türkiye'deki antik kentlerde müzik, opera ve bale ile Türk halk dansları ve resim sanatına yönelik etkinliklerle yerli ve yabancı turistleri güzel sanatlarla buluşturarak ülke ve dünya kamuoyuna antik kentleri sanat yoluyla tanıtmayı amaçlayan festival, Konak Saat Kulesi'nin önünde dans ve müzik gösterisiyle tanıtıldı.
Anadolu Filarmoni Orkestrası Sanat Koordinatörü Kenan Gökkaya, bu yıl ilk kez düzenlenecek festivalin etkinliklerinin Ege Bölgesi'ndeki 7 antik kentte gerçekleştirileceğini söyledi.
Festivalin açılış konserinin 10 Haziran'da Kütahya'daki Aizonai Antik Kenti'ndeki Zeus Tapınağı alanında verileceğini kaydeden Gökkaya, yaz boyunca devam edecek festivalde sırayla Manisa'daki Sart, Denizli Pamukkale'deki Hierapolis, Aydın'daki Afrodisias, İzmir'deki Efes, Çanakkale'deki Assos antik kentleri ile Muğla'daki Bodrum Antik Tiyatro'da etkinlikler düzenleneceğini belirtti.
Gökkaya, festival etkinliklerinin Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü'nün koordinasyonunda  Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ile Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nün iş birliğiyle bu kurumlara bağlı İzmir'deki sanat kurumlarınca gerçekleştirileceğini ifade ederek, şunları kaydetti:
''Festivalin amacı, Anadolu topraklarında yaşamış medeniyetlere ait antik kentleri başta ülke insanı olmak üzere dünya kamuoyuna güzel sanatlar yoluyla tanıtmak. Etkinliklerde başta müzik, opera, bale, Türk halk dansları ve resim sanatına ve özellikle ulusal Türk müziğine ait klasikleşmiş eserlere yer vererek tarihi mekanlarda farklı bir festival havası yaratmayı hedefliyoruz.''

AA

Son Güncelleme: 09.06.2012 07:25
Anahtar Kelimeler:
Antik Kentler Festivali Başladı
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