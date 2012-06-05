Antep mutfağı Avrupa'da görücüye çıkıyor

PEKİN/TOKYO/ GAZİANTEP - Dünyaca ünlü yemek yazarları ve gurmeleri buluşturan temmuz ayındaki ''Oxford Yemek Sempoyumu''nda Gaziantep mutfağıyla ilgili bildiriler sunulacak, sempozyumun gala yemeği Gaziantep mutfağından hazırlanacak. Eylül ayında Torino'da düzenlenen uluslararası fuarda da kentin yöresel ürünleri ve yemekleri tanıtılacak.



GTO Genel Sekreter Yardımcısı Figen Çeliktürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İpekyolu Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen projeyle Gaziantep'in alternatif bir turizm modeli olan gastronomi turizminde bir destinasyon merkezi olmasını hedeflediklerini belirterek, ''Yurt dışında bu işin uzmanı olan insanlar, Gaziantep'e gelip sırf mutfağını ve kullanılan ürünleri araştırıp dönüyor. Gurme turlarıyla gelenlerin sayısını artırabiliriz'' dedi.

Gaziantep mutfağının kullanılan malzemeler ve yemeklerinin sağlıklı olması açısından da önemli olduğunu dile getiren Çeliktürk, şöyle konuştu:

''Gaziantep mutfağını sadece kebap ve baklava olarak algılayan çok, ama sebze meyveyle yapılan çok fazla yemeğimiz var. Bu değişik bir kültür. Etli yemeklerimizde mesela yeni dünya, zerdali, erik, ayva, elma kullanıyoruz. Bu değerleri ortaya çıkarmaya çalıştık. Gaziantep mutfağını tanıtmak ve mutfağı tanıtırken buraya gelen turist sayısını artırmayı ve ekonomik gelir sağlamayı hedefliyoruz.''

Japonya'da Türk mutfağı rüzgarı esti

Türk Yemekleri Festivali, Japonya'nın başkenti Tokyo'da başladı.

Tokyo Yunus Emre Türk Kültür Merkezi, Tokyo Büyükelçiliği Kültür ve Tanıtma Müşavirliği ve Türk Hava Yolları'nın ortaklaşa düzenlediği organizasyonda, Türkiye'den davet edilen iki aşçı tarafından yapılan yemekler, Tokyo Royal Park Shiodome Tower'da Japonlara ikram edildi.

Türk mutfağının en lezzetli yemeklerinin ikram edildiği festivale yüzlerce Japon ilgi gösterirken, 30 çeşit Türk yemeği misafirlerin beğenisine sunuldu. Yapılan ankete göre Japonlar, en çok Hünkar Beğendi ve Piliç Topkapı'yı sevdi.

Tokyo Yunus Emre Kültür Merkezi'nde yıl boyunca belirli günlerde Türk kahvesi, lokumu ve baklavası ikram edileceği belirtilirken, Japon medyası da Türk yemeklerine büyük ilgi gösterdi.