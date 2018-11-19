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Antandros'ta 2200 yıllık 'kararname'

Kazdağları'nın eteklerinde milattan önce 10. yüzyılda kurulduğu düşünülen Antandros Antik Kenti'nde, üzerinde 22 satırdan oluşan ve "dekret" olarak isimlendirilen kararnamenin yer aldığı 2 bin 200 yıllık yazıt bulundu.

Antandros'ta 2200 yıllık 'kararname'

Kazdağları'nın eteklerinde milattan önce 10. yüzyılda kurulduğu düşünülen Antandros Antik Kenti'nde, üzerinde 22 satırdan oluşan ve "dekret" olarak isimlendirilen kararnamenin yer aldığı 2 bin 200 yıllık yazıt bulundu.

19 Kasım 2018 Pazartesi 12:18
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Antandros'ta 2200 yıllık 'kararname'

BALIKESİR - Balıkesir'in Edremit ilçesindeki Kazdağları'nın eteklerinde milattan önce 10. yüzyılda kurulduğu düşünülen, bazı kaynaklara göre tarihi milattan önce 2 bin yılına uzanan Antandros Antik Kenti'nde, üzerinde 22 satırdan oluşan kararnamenin (dekret) yer aldığı 2 bin 200 yıllık yazıt bulundu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Edremit Belediyesinin desteğiyle antik kentte yürütülen 19. dönem kazılarında ortaya çıkarılan yazıtın üzerindeki dekretin yeni bilgiler içerdiği tahmin ediliyor.

Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Gürcan Polat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, antik kentte bir süre önce tamamlanan 19. dönem kazılarının 20 kişilik bilim heyeti ve 18 işçi olmak üzere toplam 38 kişilik ekip ile yapıldığını belirtti.

Antandros'taki kazıların iki alanda yürütüldüğünü, bunlardan birisinin yamaç ev olarak değerlendirilen Roma villası olduğunu anlatan Polat, şöyle konuştu:

"2001 yılından beri bu Roma villasını kazıyoruz. Bu seneki çalışmalarımızda daha önce açmış olduğumuz bir su kuyusu vardı, eve ait olduğunu düşündüğümüz. O su kuyusunu besleyen bir kanalın üzerine ters olarak kapatılmış ve düzgün kenarı olan bir taş dikkatimizi çekti. O taşı kaldırdık. Bir stel olabileceğini düşündük. Ben daha çok mezar steli olabileceğini hayal ediyordum. Kaldırınca bir de baktık ki 22 satırdan oluşan bir dekret içeren bir yazıt."

"Bazı okunamayan alanlar var"

Polat, dekretlerin genellikle antik kentlerde herkesin görebileceği agora gibi yerlere dikilen ve birçoğu da kanun maddeleri içeren yazılı dikili taşlar olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Bunlara ait bir parça olduğunu gördük. İki parça halinde korunmuş 22 satırdan oluşuyor. Uzman arkadaşlara hemen gönderdik. Onlardan kabaca bir bilgi geldi. Çünkü daha henüz detaylı olarak çalışılmadı. Bazı okunamayan alanlar var. Onların da okunması gerekiyor. Ama kabaca milattan önce 2. yüzyıla ait olduğunu biliyoruz."

"Yeni bir bilgi"

O dönemde, Antandros'un Bergama Krallığı topraklarına dahil olduğunu hatırlatan Polat, şunları kaydetti:

"Bu dekret, Bergama Kralı Eumenes ve Attalos tarafından Antandros'a gönderilmiş olan bir komutanın onurlandırılmasına ve ona imtiyazlı davranılmasına ilişkin bir metin içeriyor. Bu, herkesin görebileceği bir yere dikiliyor ve bugünkü Resmi Gazete'yle özdeşleştirebileceğimiz bir uygulama. Burada da herkesin görebileceği bir yere dikilerek herkesin bu konuda bilgisi olması sağlanıyor. Böyle bir dekret daha henüz detaylı olarak çalışılmadı. Yeni bir bilgi bu."

AA

Anahtar Kelimeler:
KazdağlarıAntandrosKararname
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