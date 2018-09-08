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'Anons' Venedik'ten ödül aldı

"Anons", 75. Venedik Film Festivali'nden "En İyi Akdeniz Filmi" ödülünü aldı.

'Anons' Venedik'ten ödül aldı

"Anons", 75. Venedik Film Festivali'nden "En İyi Akdeniz Filmi" ödülünü aldı.

08 Eylül 2018 Cumartesi 10:52
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'Anons' Venedik'ten ödül aldı

Yönetmen Mahmut Fazıl Coşkun'un yeni filmi "Anons", 75. Venedik Film Festivali'nden "En İyi Akdeniz Filmi" ödülünü aldı.

Festival kapsamında İtalyan Ulusal Gazeteciler Birliği ve Venedik Güzel Sanatlar Akademisi tarafından verilen ödülün gerekçesinde "Anons, bir darbenin etraflı kaydını ve kutsallığını yitirmesini, metaforik bir üslupla, zekice bir kara mizah ve ahenk içerisinde anlatıyor. Akdeniz komedisine yenilikler katan bir sinematografik dil icat eden yönetmen, olağanüstü maharetiyle, bir senfonideki notaların geçişi gibi mizahi dengeyi yakalıyor. Bu denge sayesinde mesajını etkin bir şekilde izleyiciye iletiyor. Anons, yenilikçi sinematografisi, şaşırtıcı derecede iyi ayarlanmış anlatımıyla yeni bir Akdeniz komedisi yaratıyor." ifadelerine yer verildi.

Coşkun'un Ercan Kesal ile senaryosunu da kaleme aldığı filmin dünya prömiyeri de festivalde gerçekleştirildi.

1960'lı yıllarda ordudan tasfiye edilmiş dört eski askerin bir gece boyunca süren sıra dışı yolculuğunu anlatan film, festivalin uluslararası yarışma bölümü olan Orizzonti'de de yarışıyor.

"Uzak İhtimal" ile "Yozgat Blues" filmlerinin ödüllü yönetmeni Mahmut Fazıl Coşkun'un üçüncü uzun metraj filmi olan “Anons”un başrollerini Ali Seçkiner Alıcı, Tarhan Karagöz, Murat Kılıç ve Şencan Güleryüz paylaştı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'nün ve Bulgar Film Merkezi'nin destekleriyle hayata geçirilen filmin yapımcılığını Halil Kardaş ve Tarık Tufan, ortak yapımcılığını ise Borislav Chouchkov, Viktor Chouchkov ve Georgi Abrashev üstlendi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Mahmut Fazıl CoşkunAnons75. Venedik Film Festivali
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