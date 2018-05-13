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Ankara'da Cezayir kültürü rüzgarı

YTB'nin Türkiye Bursları ile Türkiye'de öğrenim gören Cezayirli öğrenciler "Cezayir Kültür ve Tanıtım Günü" düzenledi.

Ankara'da Cezayir kültürü rüzgarı

YTB'nin Türkiye Bursları ile Türkiye'de öğrenim gören Cezayirli öğrenciler "Cezayir Kültür ve Tanıtım Günü" düzenledi.

13 Mayıs 2018 Pazar 15:11
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Ankara'da Cezayir kültürü rüzgarı

Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) Türkiye Bursları ile Türkiye'de öğrenim gören Cezayirli öğrenciler, Hamamönü'nde "Cezayir Kültür ve Tanıtım Günü" düzenledi.

YTB iş birliğiyle Türkiye Bursları Hamamönü Ofisi'nde Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan etkinliğe Cezayir'in Ankara Büyükelçisi Lahssan Boufare, YTB yetkilileri, Ankara'da eğitim gören Cezayirli öğrenciler ve Ankara'da yaşayan Cezayirliler katıldı.

YTB Bilgi İşlem Daire Başkanı Muharrem Yılmaz, etkinlikte yaptığı konuşmada, daha önce Somali ve Batı Trakya'dan gelen öğrencilerle bu tür kültürel ve sosyal etkinlikler yaptıklarını, bu etkinliğin de üçüncü olduğunu kaydetti.

Yaklaşık 16 bin uluslararası öğrencinin Türkiye Burslarından yararlandığını ve Türkiye'de misafir edildiğini belirten Yılmaz, "YTB bu öğrencilerin eğitim hayatına destek veriyor. YTB olarak yapmak istediğimiz en önemli şeylerden birisi de kültürel ve sosyal etkinliklere destek vermek. Bu anlamda da burada arkadaşlarla bu güzel ortamı paylaşmak bize çok büyük mutluluk verdi. Herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Ankara Üniversitesi öğrencisi Sümeyye Kaçmaz da kendi ailesinin 20. yüzyılın başında Cezayir'den Adana'ya zorunlu göç hikayesini anlatarak katılımcıları hüzünlendirdi.

Gazi Üniversitesi Türkoloji Bölümü öğrencisi Muhammed Heniyye de hem Arapça hem de Türkçe birer şarkı söyleyerek dinleyenlere keyifli anlar yaşattı.

Gün boyu sürecek etkinlikte, yöresel müzik dinletisi ile Cezayir mutfağından lezzetler sunulurken geleneksel kıyafetlerle gelenek ve görenekler tanıtılıyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
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