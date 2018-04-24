Anavarza için hedef 'UNESCO kalıcı miras listesi'

Helenistik, Roma, Bizans, Sasani ve Osmanlı medeniyetlerine yaptığı ev sahipliğiyle önemli kültür izlerini barındıran ve 2014'te UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ne alınan Anavarza Antik Kenti'nin kalıcı listeye dahil edilmesi hedefleniyor.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman, yaptığı açıklamada, Adana'nın 4 bin yıllık tarihiyle Türkiye'nin en önemli şehirlerinden olduğunu söyledi.

Kentin tarihi değerleriyle önemli bir konumda bulunduğunun altını çizen Yayman, "Adana, hikayesi olan bir şehir. Biz Türkiye için 'Açık hava müzesi' diyoruz. Bu açık hava müzesinin en önemli yerlerinden bir tanesi de Adana." diye konuştu.

Adana'nın, Anavarza Antik Kenti'yle, Misis'le, Varda Köprüsü'yle, kanyonlarıyla, tarihi şehirleriyle, kültürü, tabiatı ve endemik bitkileriyle Türkiye'nin en güzel şehirleri arasında yer aldığını vurgulayan Yayman, bu değerlerin hak ettikleri yerde olmasını amaçladıklarını ifade etti.

Yayman, bu doğrultuda seyahat yazarlarını Adana'ya davet ederek kentin tanıtımını arttırmayı hedeflediklerini belirterek, en önemli tarihi miraslardan biri olan Anavarza Antik Kenti'nin de UNESCO Geçici Listesi'nden asıl listeye alınması için çalışmalar yapacaklarını dile getirdi.

"Dünyanın en önemli antik şehirlerinden bir tanesi"

Kozan ilçesinde bulunan antik kentin görenlerin büyük beğenisini kazandığına dikkati çeken Yayman, şöyle devam etti:

"Anavarza Antik Kenti, UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde ama bunun kalıcı listeye alınmasını istiyoruz. Dünyanın en önemli antik şehirlerinden bir tanesi. Muhteşem sütunlu caddesi, ticari mekanları ve taç kapısı var. Anavarza'da, Paris'teki zafer takı kadar, ondan daha büyük bir zafer takı var. Ben insanların bunu görmesini istiyorum. Biz, bu bölgeyi bir bütün destinasyon olarak görüyoruz. Adana, Antakya ve inşallah Gaziantep'i bir bütün olarak, beraberce değerlendiriyoruz. Burayı bir turizm destinasyonu olarak görüyoruz. Tarihte Adana bölgenin merkeziydi, şimdi de inşallah bunun için çalışmalarımız devam ediyor."

Anavarza Antik Kenti

Kozan ilçesi Dilekkaya Mahallesi'nde bulunan, tarihçesi milattan önce 19 yılına, Roma İmparatorluğu dönemine dayanan ve imparatorluğun Doğu Akdeniz'deki en önemli ordugah merkezleri arasında yer alan antik kent, Anadolu'nun bilinen en büyüğü Efes'ten daha geniş yerleşkeye sahip. Anavarza kapladığı alan ve diğer özellikleriyle dünyanın en büyük antik kentleri arasında gösteriliyor.

Kale, zafer kapısı, amfi tiyatro, tapınak, hamam, kral mezarları, su kemerleri ve stadyum barındıran, 2014'te UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınan antik kentte sırasıyla Roma, Sasani ve Osmanlı medeniyetleri hüküm sürdü.

4. yüzyılda nüfusu 100 bine kadar çıkmış bir şehir olan Anavarza'da bulunan, anıtsal kapıdan başlayan 34 metre genişliğinde 2 bin 700 metre uzunluğundaki çift şeritli sütunlu yol, bugüne kadar açığa çıkarılan antik dünyanın ilk ve en büyük ana caddesi olma özelliği taşıyor.