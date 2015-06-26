Anadolu Yazarlar Birliği'nden

İSTANBUL

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı desteğiyle, Anadolu Yazarlar Birliği tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen Çeviri Atölyesi'ni başarıyla tamamlayan öğrenciler, törenle sertifikalarını aldı.

Üsküdar Gençlik Merkezi'ndeki törende Anadolu Yazarlar Birliği Genel Başkanı Yusuf Tosun, 54 ülkeden toplam 110 öğrencinin atölyeye katıldığını aktararak, tüm öğrencilerin güzel izlenimlerle ülkelerine dönmelerini istediğini dile getirdi.

Tosun, atölyenin kendileri için önemine değinerek, bu çalışmayla farklı dillerden Türkçe'ye ilk defa kazandırılan metinler olduğunu kaydetti.

Anadolu Yazarlar Birliği olarak Türkiye'deki ve Türkiye dışındaki ülkelerin şair, yazar adaylarıyla bu ve benzeri programları gerçekleştirmeyi amaçladıklarını dile getiren Tosun, bir ayakları Anadolu'da, diğer ayaklarının ise tüm yeryüzünde olarak, kültür sanat faaliyetlerini bu çerçevede gerçekleştirdiklerini vurguladı.

Birliğin Genel Sekreteri ve Çeviri Atölyesi Koordinatörü Hüseyin Karaca ise çok farklı alanlarda eğitim gören öğrencilerin katıldığı atölyenin amacının profesyonel çevirmenler yetiştirmek olmadığını belirterek, "Atölyeyle, hem kendi dillerine, edebiyatlarına yaklaşmalarını hem de çeviri faaliyeti aracılığıyla Türkçelerini ilerletmelerini hedefliyoruz" dedi.

Karaca, atölyenin bu yıl ilk kez düzenlenmesine karşın çok verimli olduğunun altını çizerek, "Üç ay boyunca, nice ülkenin edebiyatına uzandık birlikte. Öğrenciler arasında kültürel bir alışveriş oldu. Eğitmenlerimizin de büyük gayretleriyle yazı dili olarak Türkçe'yi öğrendiler. Elinizdeki Her Boydan Dergisi de bunun en güzel göstergesi" diye konuştu.

Çeviri Atölyesi'ni tamamlayan öğrencilerden üçü, ana dillerinde ve kendi çevirileriyle Türkçe şiir okudu.

Öğrencilere sertifikalarını Tosun'un yanı sıra Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı Şadan Özkaya, Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı ve Anadolu Yazarlar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Sıddık Ertaş takdim etti.

Pek çok şair, yazar ve gazetecinin katıldığı etkinliğin sonunda, Çeviri Atölyesi öğrencilerinin katkılarıyla hazırlanan Her Boydan Dergisi davetlilere hediye edildi.