Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 25°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
109992
ALTIN
147.619
DOLAR
3.4262
STERLİN
4.4812
EURO
4.1041
'Anadolu insanı okuma yazmayı ilk Kayseri'de öğrenmiş'
'Anadolu insanı okuma yazmayı ilk...
Trabzonspor, Gençlerbirliği maçı öncesi tam kadro
Trabzonspor, Gençlerbirliği maçı öncesi tam...
TÜBİTAK teleskobuyla 'zonklayan' yıldız keşfedildi
TÜBİTAK teleskobuyla 'zonklayan' yıldız keşfedildi
'Yanlış kullanılan tek doz ilaç, hasta etmeye yetiyor'
'Yanlış kullanılan tek doz ilaç,...
Bu hafta 6 film vizyona girecek
Bu hafta 6 film vizyona...

'Anadolu insanı okuma yazmayı ilk Kayseri'de öğrenmiş'

Kültepe Kaniş/Karum Höyüğü'ndeki kazı çalışmalarında gün yüzüne çıkartılan kil tabletler ışığında, Anadolu'nun ilk okur yazarının Kayseri'den çıktığı tespit edildi.

'Anadolu insanı okuma yazmayı ilk Kayseri'de öğrenmiş'

Kültepe Kaniş/Karum Höyüğü'ndeki kazı çalışmalarında gün yüzüne çıkartılan kil tabletler ışığında, Anadolu'nun ilk okur yazarının Kayseri'den çıktığı tespit edildi.

07 Eylül 2017 Perşembe 13:25
0 Okunma
'Anadolu insanı okuma yazmayı ilk Kayseri'de öğrenmiş'

KAYSERİ - Kültepe Kaniş/Karum Höyüğü'ndeki kazı çalışmalarında gün yüzüne çıkartılan kil tabletler ışığında, Anadolu'nun ilk okur yazarının Kayseri'den çıktığı belirtildi.

Kayseri kent merkezine yaklaşık 25 kilometre uzaklıktaki Kültepe Kaniş/Karum Höyüğü'nde yaklaşık 70 yıldır devam eden kazı çalışmalarında, bugüne kadar 23 bin tablet gün ışığına çıkarıldı.

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Öğretim Üyesi Kültepe Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu, Anadolu insanın yaklaşık 4 bin yıl önce kil tabletlerle okuma yazmaya başladığını söyledi.

Kazılarda bulunan tabletlerin çeşitli müzelerde sergilendiğini hatırlatan Kulakoğlu, şöyle devam etti:

"Kültepe'de 70 yıldır sürdürülen bilimsel kazılar var ama 1871'den itibaren Kültepe, dünya literatüründe bilinen bir yer. Bilinmesinin en büyük kaynağı da Kültepe'de özelikle de Karum alanında Asurlu tüccarların ve yerli Anadolu tüccarlarının birlikte oluşturdukları çivi yazılı arşivler. Bu çivi yazılı arşivler yaklaşık 23 bin tabletten oluşuyor ve bu tabletlerin büyük bir kısmı Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde, bin kadarı İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde ve geri kalanının bir kısmı Kayseri Arkeoloji Müzesi'nde sergileniyor."

"Bu tabletler Anadolu'nun ilk yazılı belgeleri"

Prof. Dr. Kulakoğlu, Kültepe'den çıkarılan tabletlerden, Anadolu insanının o dönemlerde okuma yazmaya başladığı bilgisine ulaştıklarını vurgulayarak, "Bu tabletler, Anadolu'nun ilk yazılı belgeleri. Anadolu insanı ilk okuma yazmayı Kültepe'de, Kayseri'de öğrenmiş. Anadolu'nun ilk okur yazarı Kayseri'den. Biz bunu Kültepe kazılarında açığa çıkartılan tabletlerden öğrenebiliyoruz. Bunlar özellikle Asurlu tüccarların yanında yerli tüccarların varlığını da bize gösteriyor. Hatta kadın tüccarların varlığını da bize gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Kültepe'deki kil tabletlerin dünyada çok az bulunan örneklerden olduğuna dikkati çeken Kulakoğlu, "Bunlar okul ya da egzersiz tableti dediklerimizden. Aynen bizim ilkokulda öğrendiğimiz gibi 'Ali topu at', 'at Ali topu' benzeri aşağı yukarı nakarat diyebileceğimiz birbirinin tekrarı olan cümlelerden oluşmuş tabletler var. Bunlar diğer tabletlerden daha kaba, daha büyük ve büyük bir ihtimalle de okur yazar olacak katip kişinin ilk egzersizlerini içerir." dedi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Kültepe Kaniş/Karum HöyüğüAnadolu InsanıKayseriOkuma-yazma
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bu hafta 6 film vizyona girecek
Bu hafta 6 film vizyona girecek
Athena Tapınağı'nın izini sürüyorlar
Athena Tapınağı'nın izini sürüyorlar
”Cenaze İşleri” turneye çıkıyor! 
”Cenaze İşleri” turneye çıkıyor! 
Trakya'nın asırlık eğlencesi 'Pavli' için geri sayım başladı
Trakya'nın asırlık eğlencesi 'Pavli' için geri sayım başladı
Nemrut Dağı ziyaretçi akınına uğradı
Nemrut Dağı ziyaretçi akınına uğradı
Bizanslıların dini merkezi olan adada günlük yaşantı araştırılıyor
Bizanslıların dini merkezi olan adada günlük yaşantı araştırılıyor
Yarın'a söyleyecek sözümüz var
Yarın'a söyleyecek sözümüz var
'Festivaller sanatçıyı motive ediyor'
'Festivaller sanatçıyı motive ediyor'
Çocuk kitaplarının usta yazarı İzgü hayatını kaybetti
Çocuk kitaplarının usta yazarı İzgü hayatını kaybetti

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ