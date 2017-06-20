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'Anadolu Ateşi' Rusları da sardı

Anadolu Ateşi Genel Sanat Yönetmeni Erdoğan, Antalya'daki bir alışveriş merkezinde açtığı dans okuluna Rus turistlerden yoğun ilgi olduğunu belirterek Rusya'nın Soçi kentinde de gösteri yapılacağını bildirdi.

'Anadolu Ateşi' Rusları da sardı

Anadolu Ateşi Genel Sanat Yönetmeni Erdoğan, Antalya'daki bir alışveriş merkezinde açtığı dans okuluna Rus turistlerden yoğun ilgi olduğunu belirterek Rusya'nın Soçi kentinde de gösteri yapılacağını bildirdi.

20 Haziran 2017 Salı 13:27
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'Anadolu Ateşi' Rusları da sardı

Anadolu Ateşi Genel Sanat Yönetmeni Mustafa Erdoğan, Antalya'da sundukları gösterileri en fazla Rus turistlerin izlediğini belirterek, bu yoğun ilgiden yola çıkarak Rusya'nın Soçi kentine gönderecekleri bir ekibin yaz boyunca her gün sahne alacağını bildirdi.

Anadolu Ateşi, Antalya'daki bir alışveriş merkezinde (AVM) yeni bir dans okulu açtı. Çocukların yanı sıra dans öğrenmek isteyen yetişkinlerin de eğitim alabileceği okulun açılışına katılan Mustafa Erdoğan, okuldaki ilk derste minik öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencilerle sohbet eden Erdoğan, miniklerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Dans topluluğunun çalışmalarıyla ilgili açıklama yapan Erdoğan, Antalya'daki ikinci merkezi açtıklarını söyledi.

"'Kıvılcım' isimli çocuk dans topluluğumuza eleman yetiştiriyoruz"

Türkiye genelindeki dans okulu sayısının 7'ye ulaştığını belirten Erdoğan, Antalya'daki AVM'de açılan okulun Anadolu Ateşi için özel olarak dizayn edildiğini kaydetti.

Türkiye genelindeki 7 okulda 2 binin üzerinde öğrencileri olduğunu ifade eden Erdoğan, "Önümüzdeki yıl bu sayıyı artıracağız. Muhtemelen 17 okul olacağız. Buralardaki çalışmalarımızda iki türlü hizmet veriyoruz. Amatör olarak dans etmek isteyenler ve öğrenciler. Özellikle 3 ile 12 yaş arasındakiler önemli. Bu kadronun içerisinden 'Kıvılcım' isimli çocuk dans topluluğumuza eleman yetiştiriyoruz. 80 tane kıvılcım dansçımız var. Bu sayıdan 15'i ana kadroya girdi. Şimdi o boşlukları doldurup 80 kişiye sabitleyeceğiz." diye konuştu.

Erdoğan, çocuklardan büyüyenlerin Anadolu Ateşi'nin A takımına gireceklerini belirtti.

"Müzikal dansçıları yetiştirmek istiyoruz"

Dansın bir disiplin sanatı olduğuna dikkati çeken Erdoğan, Anadolu Ateşi'nin çok profesyonel bir eğitici kadrosunun bulunduğunu kaydetti. 20 kişilik hoca kadroları olduğunu vurgulayan Erdoğan, bunların içerisinde Anadolu Ateşi serüveninde dünya deneyimi yaşamış, dünyanın bütün sahnelerinde dans etmiş hocalarla, yurt dışından gelen eğiticilerin bulunduğunu söyledi.

Erdoğan, "Buradan yetişen bir dansçının tam bir müzikal sanatçısı olarak yetişmesini istiyoruz. Sadece dansçılık değil yurt dışına çıktıklarında, başka ülkeye gittiklerinde dünyadaki en iyi müzikallerde dans edebilecek kapasitelerde insanlar yetiştiriyoruz." dedi.

"Ekibimiz, Soçi'de her gün bir temsil yapacak"

Anadolu Ateşi'ne Rusların ilgisine de değinen Erdoğan, Rusya'da yaz boyunca gösteri yapacak bir grup hazırladıklarını bildirdi.

Bir ekiplerinin Soçi'ye gideceğini ve orada yaz sonuna kadar gösteriler yapacağını ifade eden Erdoğan,"Ekibimiz, Soçi'de her gün bir temsil yapacak. Onların hazırlıklarıyla uğraşıyoruz. Türk seyircisinden sonra dünyadaki en sadık, en tutarlı seyircimiz Rus seyircisi. Dünyanın en iyi dans seyircisi Ruslardır. Çocukluklarından itibaren dans eğitimi aldıkları için zaten biz de onu modelleyip burada örneğini yaşatıyoruz çocuklarımıza. Hem dansı bilirler hem estetik bir gözleri vardı. Dünyada bir sahne gösterisini, bir dans gösterisini Ruslar beğeniyorsa dünyanın her tarafından beğeni alır. Aspendos'ta yaptığımız gösterilerde de en fazla Rus seyirciyi konuk alıyoruz." şeklinde konuştu.

Erdoğan, Türkiye genelindeki tüm okullarda hummalı bir çalışma yürüttüklerini, bunun yorucu ama bir o kadar da keyifli olduğunu sözlerine ekledi.

AA

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