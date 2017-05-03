Anadolu Ateşi 'dans okullarıyla' dünyaya yayılmayı hedefliyor

Anadolu Ateşi Dans Topluluğunun kurucusu ve Genel Sanat Yönetmeni Mustafa Erdoğan, yurt dışında dans okulları açması için teklifler aldığını, bunu gerçekleştirmenin kendisinin de hayali olduğunu belirtti.

Anadolu danslarını, bale ve modern danslarla sentezleyen Anadolu Ateşi, dünyanın dört bir yanında gösteriler sunuyor.

Bu kapsamda 120 dansçı, hemen her yöreden derlenmiş 3 bin halk dansı figürünü kusursuz sunabilmek için kış boyunca çalışmalarını sürdürdü. Bunun yanı sıra bale ve modern dans çalışan grup üyeleri, "Anadolu ritimlerinin notasyonu" konulu teorik dersler aldı.

Topluluğun kurucusu Erdoğan, Aspendos Arena'da AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk kez 3 Mayıs 2001'de sahneye çıktıklarını, bugün yıl dönümlerini kutladıklarını söyledi.

Şimdiye kadar 98 ülkede 5 binin üzerinde gösteri yaptıklarını, 40 milyonun üzerinde seyirciye ulaştıklarını anlatan Erdoğan, "Antalya'da da her yıl 500 bine yakın seyirci ağırlıyoruz. Geçen yıl turizmde sorunlu bir yıldı. İnşallah bu yıl güzel olacak. Bu yıl 2015'in rakamlarını yakalamayı düşünüyoruz." dedi.

Erdoğan, "Mayıs boyunca Antalya'da Anadolu Ateşi'ni sahneleyeceğiz. Hazirandan itibaren Troya ve Anadolu Ateşi birlikte devam edecek. İki gösteride de yeni koreografiler var. Yeni teknikler kullanıyoruz. Uçuş sistemleri ve hidrolik sistemle giriş sahnemizi yeniledik. Yeni Roman dansları, savaş dansları ekledik. Yeni dekor ve müzik katkıları oldu. Troya'da bir parça daha Yunan müziklerinden katkı yaptık. Yerli müziklerimizi de biraz daha otantikleştirdik." diye konuştu.

Yurt dışı programları

Yaz sezonunda Antalya programlarının yanı sıra yurt dışı turnelerinin olacağını belirten Erdoğan, Yunanistan turnesine çıkılacağını, ayrıca sezon boyunca KKTC'de gösteriler yapılacağını dile getirdi.

İstanbul'da pazar günü Bostancı Gösteri Merkezi'nde sahne alacaklarını bildiren Erdoğan, ardından Bakü'ye, oradan da Moskova'ya gideceklerini kaydetti.

Erdoğan, şöyle devam etti:

"Yaz döneminde Latin Amerika'da birkaç yerde gösterimiz olacak. Ürdün ve Mısır ile ilgili projelerimiz var. 20 Haziran-28 Ağustos'ta Rusya'da uzun bir turnemiz olacak. Rusya bizim için çok önemli. Burada bir dans topluluğun başarılı olması övünç verici bir şey. Başkası yapsa yine aynı şeyi söylerdim. Çünkü Ruslar dans konusunda çok iyiler, dans kültürü çok yaygın, çocukluktan itibaren dans eğitimi alıyorlar. Orada beğenilmek ayrıca güzel."

Hedef yurt dışında okul açmak

Erdoğan, Antalya, Ankara, Gaziantep, İstanbul ve Bursa'da okulları bulunduğuna işaret etti.

Yurt içindeki okul sayısının gelecek yıl 17 olacağını bildiren Erdoğan, bu okullarda bin 800 öğrencilerinin bulunduğunu söyledi.

Ekol olabilmek için okullaşmak gerektiğini vurgulayan Erdoğan, "Şili'de turne yaptık, 'Burada okul açın' teklifi geldi. Kanada'dan, Hollanda'dan teklifler var. Rusya ve Çin'den de teklifler söz konusu. Bu okulları dünyaya yaymak benim hayalim. Yani bir gün gelecek ki sadece Çinli çocukların dans ettiği bir Anadolu Ateşi izleyebileceğiz. Sadece Amerikalıların oynadığı bir Anadolu Ateşi izleyebileceğiz. Bu olağanüstü bir şey olur." ifadelerini kullandı.

"Her gösteride bin-bin 500 kalori yakıyoruz"

Baş dansçı ve koreograf Perit Kuban Yançatoral ise haftanın 5-6 günü çalıştıklarını belirterek, "Her gösteride yaklaşık bin-bin 500 kalori yakıyoruz. Bu nedenle yediklerimize çok dikkat ediyoruz. Vücudumuzun kas kaybetmemesi için bu kaloriyi tekrar kazanmak zorundayız. Diyetisyenler eşliğinde çalışıyoruz." dedi.

Baş dansçı ve eğitmen Müge Olçum Sydorovych de 16 yıldır Anadolu Ateşi'nde dans ettiğini söyledi.

Bütün kış boyunca gösterinin hazırlığını sürdürdüklerini anlatan Sydorovych, "Çalışmalarımız gösteri zamanı yaklaştıkça artıyor." diye konuştu.