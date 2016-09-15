Ana tanrıça Kibele heykelini bir haftada 10 bin kişi ziyaret etti

ORDU

Doğu Karadeniz'deki arkeolojik kazılarından biri olan tarihi Ordu Kurul Kalesi'nde geçen hafta bulunan "Ana Tanrıça Kibele" heykelini 10 bin kişinin ziyaret ettiği bildirildi.

Gazi Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Süleyman Yücel Şenyurt başkanlığında, 25 arkeolog tarafından kazı çalışmalarının sürdürüldüğü Ordu Kurul Kalesi'nde geçen hafta yaklaşık 200 kilogram ağırlığında ve 110 santim boyunda, tahtında oturan Ana Tanrıça Kibele heykeli bulundu.

Kalede heykel bulunduğunu öğrenen binlerce kişi, eseri daha yakından görebilmek için kazı alanına geldi.

Ordu kent merkezine yaklaşık 13 kilometre mesafedeki Bayadı Mahallesi'ne araçlarıyla gelenler, 300 basamaklı merdiveni çıkarak heykeli yerinde görme fırsatı buldu.

"Çalışmaların meyvesini vermesi bizleri de mutlu etti"

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bir hafta içerisinde yaklaşık 10 bin kişinin Kurul Kalesini ziyaret ederek heykeli gördüğünü belirtti.

Yılmaz, "Kurul Kalesi'nde devam eden arkeolojik kazılarda 2 bin 100 yıldır tahtında oturan Ana Tanrıça Kibele Heykeli bulunmuştu. Hemşehrilerimiz, Kibele Heykeli ve Kurul’u görmek için o günden sonra Kurul’a adeta akın ettiler. 5 günde ziyaretçi sayısının 10 bine ulaştığını öğrendik ve mutlu olduk. Önceki yıllarda Kurul Kalesi’ndeki arkeolojik kazılar için sadece 50 bin lira ödenek ayrılırken, bu yıl büyükşehir olarak 1 milyon lira ödenek ayırmıştık. Çalışmaların meyvesini vermesi bizleri de mutlu etti. Kurul Kalesi Karadeniz'in en önemli turizm merkezlerinden birisi olacak. İnşallah bizler de her türlü desteği vermeye devam edeceğiz."ifadelerini kullandı.