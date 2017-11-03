Ana-Dolu bir oyun

MİLLİ MÜCADELENİN CESUR VE KAYIP KADINLARI İSTANBUL’DA TİYATROSEVERLERLE BULUŞUYOR…

İSTANBUL / CANAN ÖNER EROL

Milli Mücadelede Bir Kadın Üsteğmen Kara Fatma ve Milli mücadelenin cesur ve kayıp kadınları kitaplarının yazarı araştırmacı -yazar İlknur Bektaş’ın kaleme aldığı Milli Mücadelenin cesur ve kayıp kadınları perdelerini tüm Tiyatro severler için 09 Kasım Perşembe Saat 20.00 ‘de İstanbul Kartal İBB Bülent Ecevit Kültür Merkezinde sahnesinde aralayacak.

100 yıllık bir kağnının huzurunda ve tanıklığında oynanan tiyatro oyununda tarihin ve Anadolu topraklarında Ana’ların verdiği mücadele oyuncu kadrosunun destansı performansıyla soluksuz bir duygu seli içerisinde izleniyor.Aynı zamanda sahne,kostüm,dekor ve müzikleriyle de Ana-dolu, seyircisini eşsiz bir deneyimle adeta zamanda yolculuğa çıkarıyor….