Amerikalı yıldız konser için geliyor

“One You Love” şarkısıyla Amerika’da müzik listelerini altüst eden Ivy Layne, Türk hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Ünlü yıldız bu yaz Bodrum ve Antalya’da konserler verecek.

Ivy Layne, Amerika’da müzik piyasasına hareket getiren “One You Love” şarkısıyla bu yaz Türk hayranlarını dans ettirecek. Ünlü şarkıcı yaz aylarında Türkiye’de bir dizi konser verecek. Turnesine Bodrum ve Antalya’da başlayacak olan seksi yıldızın rotasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de var.

TATİL TERCİHİ TÜRKİYE KEBABA DA BAYILIYOR

Karayip ritimleri ve elektronik dans müziğiyle bezeli şarkısıyla kısa sürede geniş bir hayran kitlesi edinen Ivy Layne, Türkiye’ye yabancı bir isim değil. Daha önce tatil için birçok kez Türkiye’ye gelen Amerikalı şarkıcının en sevdiği lezzet de Türk kebabı.

İDOLÜ GWEN STEFANI

Etkileyici sesi, güzelliği ve iddialı tarzıyla yıldızı parlayan Ivy Layne, kendisini ayrıcalıklı kılan müzik türünü dünya yıldızlarından beslenerek oluşturduğunu söylüyor. Michael Jackson ve Prince gibi müziğin dev isimlerinden ilham alan Layne’in idollerinden biri de Gwen Stafani.

HABER: DİLEK KÖROĞLU