Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 16°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
113263
ALTIN
158.345
DOLAR
3.8109
STERLİN
5.1255
EURO
4.5463
Karadeniz'in hamsisi Ege'den
Karadeniz'in hamsisi Ege'den
Eğitim kampüsü gibi cezaevi
Eğitim kampüsü gibi cezaevi
CHP'den mülk atağı
CHP'den mülk atağı
Dolar/TL güne yükselişle başladı
Dolar/TL güne yükselişle başladı
Hamsi bolluğu fiyatlara yansıdı
Hamsi bolluğu fiyatlara yansıdı

Amatör astrofizikçi : Orhan Gencebay

Çocukluk yıllarından itibaren gök bilimine karşı büyük ilgisi olan sanatçı Orhan Gencebay, kendisini "amatör astrofizikçi" diye tanımlıyor.

Amatör astrofizikçi : Orhan Gencebay

Çocukluk yıllarından itibaren gök bilimine karşı büyük ilgisi olan sanatçı Orhan Gencebay, kendisini "amatör astrofizikçi" diye tanımlıyor.

28 Aralık 2017 Perşembe 13:50
2 Okunma
Amatör astrofizikçi : Orhan Gencebay
banner84

Çocukluk yıllarından itibaren gök bilimine büyük ilgisi olan sanatçı Orhan Gencebay, yazlığına bir "rasathane" kurmayı hedefliyor.

Müzik alanındaki yeteneği çok küçük yaşlarda keşfedilen Orhan Gencebay, bugün sadece Türkiye'nin değil, tüm dünyanın tanıdığı ünlü bir ses sanatçısı. Hayattaki ilgisi sadece müzik sanatıyla sınırlı kalmayan Gencebay, pek çok farklı konunun yanı sıra gök bilimiyle de "amatörce" ilgileniyor.

Kendisini "amatör astrofizikçi" diye tanımlayan Orhan Gencebay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, müzik hayatının 6 yaşında klasik Batı müziğiyle başladığını, 7,5 yaşından itibaren de bağlama çaldığını söyledi.

Müzik sanatına ilgisini "Benim aşkım, hayatım." diye anlatan Gencebay, sonraki yıllarda farklı hobiler edinse de en çok gök bilimine merak saldığını dile getirdi.

Özellikle 14-15 yaşlarındayken evrenin nasıl yaratıldığına dair kafasında soru işaretleri oluşmaya başladığını ifade eden Gencebay, şöyle konuştu:

"Yaradan'a olan inancım, sevgim, saygım küçük yaşlardan itibaren çok büyüktü. Yaradan nasıl yarattı, neleri yarattı anlamaya, tanımaya çalıştık. Küçük yaştan itibaren sorular sormaya başladık. Bazı soruların cevaplarını bulamadığımız zaman bunalıma bile neredeyse girdiğimiz zamanlar oldu, geçici olarak. Her şeyin cevabını bulmak çok zor ama anlamak lazım. Anladığınız zaman daha iyi cevaplayabiliyor insan. Her sorunun mutlaka cevabı var."

Şimdiki hedefi rasathane kurmak

Orhan Gencebay, astrofiziğe ilgisinin halen devam ettiğini, daha önce sahibi olduğu küçük bir teleskopla gök cisimlerini izlediğini anlattı. Daha büyük bir teleskoba sahip olmayı da istediğini ancak 30-40 santimlik bir teleskobun yarım tonluk kaideye ihtiyaç duyduğunu vurgulayan Gencebay, şimdiki hedefinin yazlığına bir "rasathane" kurmak olduğunu söyledi.

Astrofizikçilerin "Kainatın yüzde 90'ını hiç bilmiyoruz, yüzde 10'unun yüzde 1'ini tanımlamaya çalışıyoruz." dediklerini de aktaran Gencebay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çalıştıkça daha çok öğreneceğiz. Keşfetmeyeceğiz, var olan bilgileri öğreneceğiz. 'Allah ile bir olana ömür de ölüm de hoş gelir.' der Mevlana'mız. Yaradan'a inanan birisi, sonunda o teslimiyetiyle 'Ne kadar bilgiyi alırsam, öğrenirsem kardır.' diyor. Çünkü tüm bilgiler bana göre Yaradan'ın bilgileri. Ne kadar bilgilenirsek, o kadar daha mutlu oluruz ve O'nu daha iyi anlarız."

"Her ay TÜBİTAK dergisi alırım"

Gencebay, uzun yıllar önce bir gazetede yayınlanan haberde, Rusların 300 milyon yıllık bir madende 10 santimlik cıvataya benzeyen bir parça bulduklarını okuduğunda çok şaşırdığını da anlattı.

Bunun ne anlama geldiğini merak ettiğini ve 1960'ların sonundan itibaren her ay aldığı TÜBİTAK dergisinde bu konuya rastlamayınca da hayal kırıklığına uğradığını dile getiren Gencebay, şunları söyledi:

"O aylarda dergide böyle bir şey göremeyince hemen TÜBİTAK'ı aradım. O sırada tatildeydik Bodrum'da. Başkan yardımcısı profesör bir arkadaş çıktı telefona. 'Niye bu hafta böyle bir haberi yayınlamadınız?' dedim. 'Ne diyorsunuz, demek siz bu konulara ilgilisiniz. Ben bunu bir araştırayım. Bir hafta sonra sizi arayacağım.' dedi. Gerçekten de sonra aradı beni, ama yeterli bilgi bulamamış. 'Asparagas haberlerden birisi olabilir.' diye bağladı. Ondan sonra beni rasathaneye zaman zaman davet ettiler, bir türlü gitmek kısmet olmadı."

"Yaradan'ın yarattığı ne varsa korumak lazım"

Orhan Gencebay, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün sanatçılara tarihlerini öğrenmeleri yönündeki tavsiyesini dikkate aldığını ve uzun yıllardır tarihle de yakından ilgilendiğini dile getirdi.

İnsanların varlıklarını korumak için bazı bilgilere sahip olması gerektiğini vurgulayan Gencebay, şöyle devam etti:

"Yaradan'ın yarattığı ne varsa onları korumak lazım, sonra da kendi değerlerimizi, coğrafyamızın farkından kaynaklanan değerlerimizi, dilimizi, dinimizi, geleneğimizi, göreneğimizi, müziğimizi, sanatımızı korumamız lazım ki daha güçlü olalım ve evrenselliğe de katkıda bulunalım. Evrenselliğin çeşitliliği bu değerlerin güzel ifade edilmesinden, zenginleştirilmesinden gelir. Ben bunu şeye benzetirim, Newton Çarkı'na. Newton Çarkı dururken rengarenktir. Her renk vardır, sayısız sınırsız renk vardır, döndüğü zaman tek renk olur. İşte bu evrenselliktir benim böyle bir benzetmem var."

AA

Son Güncelleme: 28.12.2017 13:54
Anahtar Kelimeler:
Orhan GencebayAmatör Astrofizikçi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Atatürk Evi' açılıyor
'Atatürk Evi' açılıyor
'İnsanları birbirine bağlayan dilin adı sanattır'
'İnsanları birbirine bağlayan dilin adı sanattır'
En çok bunlar izlendi
En çok bunlar izlendi
'Güney Afrika'da kalan son Osmanlılar'ın yurt özlemi
'Güney Afrika'da kalan son Osmanlılar'ın yurt özlemi
Türk Halk Müziğinin Yeni Prensesi: Berna Kartal
Türk Halk Müziğinin Yeni Prensesi: Berna Kartal
Diriliş'in yapımcısından müjde
Diriliş'in yapımcısından müjde
'Kudüs'ün Zamanı' sahneye taşınıyor
'Kudüs'ün Zamanı' sahneye taşınıyor
Yasmin Levy, ayakta alkışlandı
Yasmin Levy, ayakta alkışlandı
Stephane Blet’den İsrail’i boykot çağrısı
Stephane Blet’den İsrail’i boykot çağrısı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ