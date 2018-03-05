"ALTUNÇUL KARDEŞLER"den Karikatür Sergisi 

Ali Galip Altunçul kimdir?

Ali Galip Altunçul; 1946 yılında İstanbul’da doğdu. Emekli T.C.D.D. Şefi Şakir Altunçul’un oğludur. Babasının demiryolcu olması nedeniyle öğrenimini Anadolu’nun çeşitli yerlerinde yaptı. Karikatür çizmeye 1964 yılında başlayan Ali Galip Altunçul; Doğan Kardeş, Çocuk Haftası, Yelpaze, Tercüman Gazetesi, Akbaba, Papağan, Pardon, ve Günaydın Gazetesi’nde karikatür ile minyetler çizdi. Marostika (İtalya) Dünya Karikatür yarışmasında birincilik ödülü kazanan Altunçul, beşi uluslararası olmak üzere on ayrı ödül kazandı. Bir karikatürü ise, ‘Kanada Dünya Karikatür Müzesi’nde sergileniyor. Halen Sakarya Gazetesi’nde karikatür çizen Ali Galip Altunçul, beş karikatür albümünden birisi Kültür Bakanlığı’nın desteğiyle hazırlandı. Sergide yer alan karikatürler Sakarya Gazetesi’nin Bölgevizyon ekinde yayınladı. Altunçul evli ve bir erkek evlat sahibi.

Yrd. Doç. Dr. Vehbi Altunçul kimdir?

Karikatürcüler Derneği üyesi olan Yrd. Doç. Dr. Vehbi Altunçul da, uluslararası yarışmalarda çok sayıda ödüllere de sahip. Cerrahpaşa Fıp Fakültesi’nde E. Deney H. Laboratuarı Müdürü olarak görevini sürdüren Vehbi Altunçul’un, Boks Hakemliği, Türk Müziği Çalışmalarının yanısıra, çeşitli gazetelerde sağlık konusunda makaleler ve konuk olarak TV’lerde de sağlık konularında bilgiler aktarmaktadır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Beyoğlu-Tepebaşı’nda bulunan Karikatür ve Mizah Merkezi’nde açılan Altunçul kardeşlerin Karikatür Sergisi, Pazar günleri hariç hergün 08:30-16:30 saatleri arasında gezilebilir. Dün açılışı yapılan sergiye, Beykent Üniversitesi Dekanları'ndan Prof. Dr. Adnan Kaymaz, karikatürist Kamil Yavuz ve Serdar Kıcıklar, Tek Rumeli TV, Önce Vatan Gazetesi, çok sayıda basın mensubu, karikatür ve sanatseverler katıldı. Doç. Dr. Havva Altunçul ile evli olan Vehbi Altunçul, bir kız evlat sahibi.

31 Mart tarihine kadar açık

Şiddetli yağmura rağmen sergiye katılımın fazla olduğunu belirten Yrd. Doç. Dr. Vehbi Altunçul; "2 TV kanalı salonda çekim yaptı. Rumeli TV ise yemek ve sağlık programlarına bizleri davet etti. Hafta içinde de Krt TV, Bengü Türk TV ve Busıness Channel Türk ekibi sergimizde çekim yapacak. Bu ilgiden dolayı çok mutluyuz" şeklinde konuştu.

