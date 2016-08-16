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'Altın Petek'ten şehit aileleri ve gaziler için anlamlı destek

Ünlü oyuncular, TRT 1 kanalında yayımlanan "Altın Petek" isimli bilgi yarışmada, Fetullahçı Terör Örgütü'nün darbe girişimi sırasında şehit düşen vatandaşların aileleri ve yaralananlar için yarıştı.

'Altın Petek'ten şehit aileleri ve gaziler için anlamlı destek

Ünlü oyuncular, TRT 1 kanalında yayımlanan "Altın Petek" isimli bilgi yarışmada, Fetullahçı Terör Örgütü'nün darbe girişimi sırasında şehit düşen vatandaşların aileleri ve yaralananlar için yarıştı.

16 Ağustos 2016 Salı 14:18
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'Altın Petek'ten şehit aileleri ve gaziler için anlamlı destek

 Engin Altan Düzyatan'la Pelin Çift, Ufuk Bayraktar'la Özlem Balcı'nın ekip olarak yarıştığı TRT 1 kanalında yayımlanan "Altın Petek" isimli bilgi yarışmada, kazanılan para ödülü, Başbakan Binali Yıldırım'ın talimatıyla başlatılan ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca yürütülen "15 Temmuz Dayanışma Kampanyası"na bağışlanacak.

Tasarım ve yapımcılığını Rajans'ın üstlendiği yarışmanın özel bölümünde, ünlülere yöneltilen bazı sorularda, darbe girişimine dikkat çekildi.

Oyuncu Ufuk Bayraktar, 15 Temmuz gecesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la aynı otelde kaldığını aktararak, olaylardan bir saat önce İstanbul Atatürk Havalimanı'na geldiğini ve olayları öğrenir öğrenmez, eşiyle çocuklarını mescide bırakarak tankların karşısına çıktığını dile getirdi.

Oyuncu Engin Hepileri'nin sunduğu yarışmada, ünlü yarışmacılar 200 bin liralık para ödülü kazandı.

AA

Son Güncelleme: 16.08.2016 14:20
Anahtar Kelimeler:
Engin Altan DüzyatanPelin ÇiftUfuk BayraktarÖzlem BalcıTRT 1
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