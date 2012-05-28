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Altın Palmiye Haneke'nin

65. Cannes Film Festivali'nde en büyük ödül olan ''Altın Palmiye'', Michael Haneke'nin ''Amour'' isimli filmine verildi.

Altın Palmiye Haneke'nin

65. Cannes Film Festivali'nde en büyük ödül olan ''Altın Palmiye'', Michael Haneke'nin ''Amour'' isimli filmine verildi.

28 Mayıs 2012 Pazartesi 08:35
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Altın Palmiye Haneke'nin
CANNES - 65. Cannes Film Festivali'nde en büyük ödül olan ''Altın Palmiye'', bu yıl Avusturyalı Michael Haneke'nin ''Amour'' (Aşk) isimli filmine verildi.

Michael Haneke, ''Ruban Blanc'' isimli filmiyle 2009 yılındaki Cannes festivalinde yine ''Altın Palmiye'' ödülü kazanmıştı.
Bu yılki ''Altın Palmiye''yi kazanan ''Amour'' filmi, iki yaşlı çiftin tutkulu aşk hikayesini anlatıyor. Filmde başrolleri 81 yaşındaki Jean-Louis Trintignant ve 85 yaşındaki Emmanuelle Riva oynuyor.
Paris ve Viyana'da yaşayan Avusturyalı yönetmen ödül töreninde yaptığı konuşmada, filmin yaşlı baş rol oyuncularına teşekkür etti ve bu oyuncuların performansının filmin başarısını getirdiğini söyledi.
Festivalde en iyi senaryo ödülüne, Romen yönetmen Cristian Mungiu'nun ''Au-dela des collines'' isimli filmi layık görüldü.
Jüri bu yıl ''en iyi yönetmen ödülünü'' ise''Post tenebras lux'' isimli filmiyle Meksikalı yönetmen Carlos Reygadas'a verdi.
Festivalde bu yılki ''jüri ödülü'' ise 75 yaşındaki İngiliz yönetmen İngiliz Ken Loch'ın, ''La part des anges'' isimli filmine verildi.
Cannes festivallerinden aldığı ödül sayısını beşe çıkartan İngiliz yönetmen, törende yaptığı konuşmada, ödülü dünyada kemer sıkma politikalarına karşı çıkanlara adadığını söyledi.
Festivalde, ''Altın Kamera'' ödülü ABD'li yönetmen Benh Zeitlin'in, ''Les Betes du Sud sauvage'' isimli filmine ''festival büyük ödülünü'' de İtalyan yönetmen Matteo Garrone'nin  ''Reality'' isimli filmine verdi.
''En iyi erkek oyuncu'' ödülünü, Danimarkalı aktör Mads Mikkelsen, Tnomas Vinterberg'in yönettiği ''La Chasse'' isimli filmdeki performansıyla kazanırken, ''en iyi kadın oyuncu'' ödülünü ise iki Romen Cosmina Stratan ve Cristina Flutur, yönetmen Cristian Mungiu'nun, ''Au-dela des collines'' isimli filminde gösterdikleri performansla elde etti.

AA

Son Güncelleme: 28.05.2012 00:36
Anahtar Kelimeler:
Altın Palmiye
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