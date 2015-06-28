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Altın Koza'da "hasat" 876 bin lira olacak

Adını Çukurova'nın simgesi pamuktan alan ve bu yıl 22'ncisi gerçekleştirilecek Uluslararası Altın Koza Film Festivali'nde 876 bin lira ödül dağıtılacak

Altın Koza'da "hasat" 876 bin lira olacak

Adını Çukurova'nın simgesi pamuktan alan ve bu yıl 22'ncisi gerçekleştirilecek Uluslararası Altın Koza Film Festivali'nde 876 bin lira ödül dağıtılacak

28 Haziran 2015 Pazar 10:39
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Altın Koza'da

ADANA - Adını Çukurova'nın simgesi pamuktan alan ve bu yıl 22'ncisi gerçekleştirilecek "Uluslararası Altın Koza  Film Festivali"nde Ulusal Uzun Metraj, Ulusal Öğrenci Filmleri ile Akdeniz Ülkeleri KısaFilm yarışmaları ve Adana konulu senaryo yarışmasında 876 bin lira ödül dağıtılacak.

İlk kez 1969 yılında "Altın Koza Film Şenliği" adıyla Adana Belediyesi ve Adana Sinema Kulübü öncülüğünde gerçekleştirilen "Altın Koza Film Festivali", bu yıl 22. kez sanatseverlerle buluşacak.

Festival kapsamında yapılacak Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması, Ulusal Öğrenci Filmleri Yarışması ile Akdeniz Ülkeleri Kısa Film Yarışması ve bu yıl ilk kez festivale dahil edilen "Adana" konulu senaryo yarışmasında dağıtılacak para ödülleri açıklandı.

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda elemeyi geçerek jüri karşısına çıkacak filmler arasından "en iyi film" seçilecek eser, 350 bin lira ödülün de sahibi olacak.

Yılmaz Güney özel ödülüne 75 bin, Adana izleyici ödülüne 25 bin, en iyi yönetmen ödülüne 50 bin lira verilecek yarışmada diğer ödüller, en iyi senaryo, en iyi kadın ve oyuncu 20 bin, en iyi müzik ve görüntü yönetmeni 15 bin, en iyi sanat yönetmeni, kurgu, yardımcı ve erkek oyuncu 10 bin lira olarak belirlendi.

Ödül alanlara ayrıca "Altın Koza" heykeli de sunulacak.

876 bin lira ödül dağıtılacak

Akdeniz Ülkeleri Kısa Film Yarışması'nda da En İyi Belgesel, En İyi Canlandırma, En İyi Deneysel ve En İyi Kurmaca Film dallarında ödül alanlar da Altın Koza heykeli ile 10'ar bin liranın sahibi olacak.

Ulusal Öğrenci Filmleri Yarışması'nda ise En İyi Belgesel, En İyi Canlandırma, En İyi Deneysel ve En İyi Kurmaca Film dallarında ödül alanlar, Altın Koza heykeli ve 7 bin 500'er lira kazanacak. Ayrıca, gösterim bedelleri olarak da filmlere 106 bin liralık ödül verilecek.

Festival kapsamında bu yıl ilk kez gerçekleştirilecek "Adana" konulu senaryo yarışmasında ise birinciye 40, ikinciye 20, üçüncüye 10 bin lira ödül ile "Altın Koza" heykeli verilecek.

Toplam 876 bin liranın dağıtılacağı festival, 14-20 Eylül'de gerçekleştirilecek.

AA

Son Güncelleme: 29.06.2015 12:20
Anahtar Kelimeler:
önce VatanAltın Koza
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