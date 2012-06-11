Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 15°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
163.557
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3447
EURO
4.7410
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

Altın Koza'da geri sayım

Bu yıl 19'uncusu düzenlenecek festival kapsamındaki yarışmalarda toplam 838 bin lira ödül dağıtılacak.

Altın Koza'da geri sayım

Bu yıl 19'uncusu düzenlenecek festival kapsamındaki yarışmalarda toplam 838 bin lira ödül dağıtılacak.

11 Haziran 2012 Pazartesi 16:03
640 Okunma
Altın Koza'da geri sayım

ADANA

Bu yıl 17-23 Eylül tarihlerinde 19'uncusu düzenlenecek ''Altın Koza Uluslararası Film Festivali'' kapsamındaki yarışmalarda toplam 838 bin lira ödül dağıtılacağı bildirildi.
Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zihni Aldırmaz, belediyenin resmi internet sitesinde yer alan açıklamasında, festival kapsamındaki ''Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'', ''Ulusal Öğrenci Filmleri Yarışması'' ve ''Akdeniz Ülkeleri Kısa Film Yarışması''nın yönetmeliklerinin belirlendiğini duyurdu.
Aldırmaz, yönetmelik çerçevesinde ''Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'' ve ''Ulusal Öğrenci Filmleri Yarışması''nın son başvuru tarihinin 27 Temmuz 2012 olarak belirlendiğini, ''Akdeniz Ülkeleri Kısa Film Yarışması''nın son başvuru tarihinin ise 6 Temmuz 2012 olduğunu ifade etti.
Festivale yoğun ilgi beklediklerini kaydeden Aldırmaz, en iyi filme verilecek ödülün de belirlendiğini kaydetti.
Festival kapsamında düzenlenecek yarışmalarda toplam 838 bin TL ödül dağıtılacağını belirten Aldırmaz, ''En iyi film'' seçilecek esere 350 bin TL verileceğini bildirdi.
Açıklamada ayrıca, festival kapsamında her yıl olduğu gibi dünya sineması seçkisi, özel gösterim bölümleri, belgesel gösterimleri, söyleşiler, atölye çalışmaları ve sergilerin sinemaseverlerle buluşacağı belirtildi.
Bu arada, yarışma yönetmeliklerine ve başvuru formlarına www.altinkozafestivali.org.tr adresinden ulaşılabileceğ

AA

Son Güncelleme: 11.06.2012 08:35
Anahtar Kelimeler:
Altın KozaGeri Sayım
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bir İmza Günü de İzmir’de
Bir İmza Günü de İzmir’de
‘Yazarın Yolculuğu’ yeni kahramanlarını arıyor
‘Yazarın Yolculuğu’ yeni kahramanlarını arıyor
FİLM-SAN VAKFI VE SANAT CAMİASI İÇİN...
FİLM-SAN VAKFI VE SANAT CAMİASI İÇİN...
Müzik dünyamızın efsanesi Başarılı Kadın: Kamuran Akkor
Müzik dünyamızın efsanesi Başarılı Kadın: Kamuran Akkor
“Başıma Bir İş Geldi
“Başıma Bir İş Geldi
'Ayla' ABD'den ödülle döndü
'Ayla' ABD'den ödülle döndü
Kurtulmuş'tan Türk dizilerinin Suudi Arabistan'da yayından kaldırılmasına tepki
Kurtulmuş'tan Türk dizilerinin Suudi Arabistan'da yayından kaldırılmasına tepki
'Okçuluk Türklerin geninde var'
'Okçuluk Türklerin geninde var'
SAKÜDER’İN 13. YIL SERGİSİ İSTANBUL’DA GERÇEKLEŞTİ
SAKÜDER’İN 13. YIL SERGİSİ İSTANBUL’DA GERÇEKLEŞTİ

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ