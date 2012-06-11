Altın Koza'da geri sayım

ADANA



Bu yıl 17-23 Eylül tarihlerinde 19'uncusu düzenlenecek ''Altın Koza Uluslararası Film Festivali'' kapsamındaki yarışmalarda toplam 838 bin lira ödül dağıtılacağı bildirildi.

Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zihni Aldırmaz, belediyenin resmi internet sitesinde yer alan açıklamasında, festival kapsamındaki ''Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'', ''Ulusal Öğrenci Filmleri Yarışması'' ve ''Akdeniz Ülkeleri Kısa Film Yarışması''nın yönetmeliklerinin belirlendiğini duyurdu.

Aldırmaz, yönetmelik çerçevesinde ''Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'' ve ''Ulusal Öğrenci Filmleri Yarışması''nın son başvuru tarihinin 27 Temmuz 2012 olarak belirlendiğini, ''Akdeniz Ülkeleri Kısa Film Yarışması''nın son başvuru tarihinin ise 6 Temmuz 2012 olduğunu ifade etti.

Festivale yoğun ilgi beklediklerini kaydeden Aldırmaz, en iyi filme verilecek ödülün de belirlendiğini kaydetti.

Festival kapsamında düzenlenecek yarışmalarda toplam 838 bin TL ödül dağıtılacağını belirten Aldırmaz, ''En iyi film'' seçilecek esere 350 bin TL verileceğini bildirdi.

Açıklamada ayrıca, festival kapsamında her yıl olduğu gibi dünya sineması seçkisi, özel gösterim bölümleri, belgesel gösterimleri, söyleşiler, atölye çalışmaları ve sergilerin sinemaseverlerle buluşacağı belirtildi.

Bu arada, yarışma yönetmeliklerine ve başvuru formlarına www.altinkozafestivali.org.tr adresinden ulaşılabileceğ