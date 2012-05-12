Alman İmparator için yeni anıt

MERSİN - Ordusu ile Kudüs'ü fethetmeye giderken, Göksu Nehri'nden geçmeye çalıştığı sırada boğulan Roma-Germen İmparatoru Friederich Barbarossa'nın Mersin'in Silifke ilçesinde 40 yıl önce yaptırılan ve duble yol çalışmaları nedeniyle görünmeyen bir noktada kalan anıtı, yeni bir yerde dikildi.

Silifke Belediyesi tarafından Mut yolu üzerinde yapımına başlanan Roma-Germen İmparatoru Friederich Barbarossa'nın yeni anıtının inşaatı tamamlandı.

Eski Almanya Fahri Konsolosu ve Akdeniz Türk-Alman İşadamları Derneği Başkanı Teyfik Kısacık, anıtın yeni bir yerde yapılmasından mutluluk duyduklarını belirtti.

Silifke-Mut karayolu üzerinde yapımı devam eden duble yol çalışmaları nedeniyle ana yoldan uzak kalan anıtın yeni bir yerde yapılması konusunda, Almanya Büyükelçiliği yetkilileriyle birlikte belediye yetkilileriyle görüşme yaptıklarını anımsatan Kısacık, şunları kaydetti:

''Anıtın daha görkemli bir şekilde yeni yerine dikilip çevre düzenlemesi yapılması sevindirici. Eski anıtı ziyaret eden Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği'nde görev yapan Pascal Hector, eşi Annette, çocukları Coustanhn, Leo, Deniehet, annesi Annemarie, yeni anıtı gördüklerinde çok mutlu olacaklar. Bu anıtın yapılması çok önemliydi. Alman vatandaşları Silifke'ye geldiği zaman Barbarossa'nın anıtını mutlaka ziyaret ediyor. Almanya ve Türkiye'nin yüzyıllarca süren bir dostluğu var. Bu dostluk bu anıtla ebediyen devam edecek.''

Anıtta, ''Selçuklu Sultanı II. Kılıç Arslan ile ülkesinden barış içinde serbest geçiş için bir anlaşma olan Roma-Germen İmparatoru Friederich Barbarossa'nın, 10 Haziran 1190'da ordusunun başında Filistin'e giderken Göksu Irmağı'nda boğulduğu'' yazıyor.