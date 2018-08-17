Alışverişin 500 yıllık simgesi

Başkentin en eski alışveriş merkezlerinden biri olan ve 500 yıllık geçmişe sahip Suluhan, nikah şekercilerinden çiçekçilere kadar farklı alanlarda birçok esnafa ev sahipliği yapıyor.

Kına geceleri, gelin çiçekleri ve doğum günü partileri için "süs" denildiğinde ilk akla gelen yer olan Ulus'taki Suluhan Çarşısı, ziyaretçilerine tarihle iç içe bir alışveriş imkanı sunuyor.

Vakıflar Genel Müdürlüğünün denetimindeki vakıf eserlerinden biri olan, 1508-1511 yılları arasında Sultan 2. Beyazıd döneminin emirlerinden Hasan Paşa tarafından yaptırılan Suluhan, aynı zamanda "Hasan Paşa Hanı" olarak da anılıyor.

Suluhan, tam 38 yıldır çiçekçilerden takıcılara, bebek süslerinden el yapımı hediyeliklere kadar birbirinden çok farklı alanlardaki esnafa ev sahipliği yapıyor. Ankara'da kına gecesi, düğün, doğum ve doğum günleri gibi kutlamaları için süs ve hediyelik arayan vatandaşlar, soluğu Suluhan Çarşısı'nda alıyor.

Bu yönüyle yaklaşık 500 yıl önceki "alışveriş merkezi" olma fonksiyonunu biraz farklı da olsa devam ettirmeyi başaran Suluhan, koruma altında bulunuyor. Tarihi hanın bu şekliyle korunması için kurulların izni dışında hiçbir tadilata izin verilmiyor.