Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 32°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
90651
ALTIN
192.571
DOLAR
4.8349
STERLİN
6.3555
EURO
5.6537
"İki 15 Temmuz var"
"İki 15 Temmuz var"
Hürjet ilgi odağı oldu
Hürjet ilgi odağı oldu
Sanayi üretimi arttı
Sanayi üretimi arttı
İsveç'ten Trump'a eleştiri
İsveç'ten Trump'a eleştiri
AB'den Airbnb'ye uyarı
AB'den Airbnb'ye uyarı

Ali Nar kabri başında anıldı

Türk edebiyatındaki bilim kurgu türünün öncüsü kabul edilen yazar ve şair Ali Nar, vefatının üçüncü yılında kabri başında anıldı.

Ali Nar kabri başında anıldı

Türk edebiyatındaki bilim kurgu türünün öncüsü kabul edilen yazar ve şair Ali Nar, vefatının üçüncü yılında kabri başında anıldı.

17 Temmuz 2018 Salı 16:39
0 Okunma
Ali Nar kabri başında anıldı

Türk edebiyatındaki bilim kurgu türünün öncüsü kabul edilen yazar ve şair Ali Nar, vefatının üçüncü yılında anıldı.

Türkiye Yazarlar Birliği'nden (TYB) yapılan açıklamaya göre, Edirnekapı Şehitliği'ndeki kabri başında gerçekleşen törene, Nar'ın ailesi ve sevenlerinin yanı sıra İslami İlimler, Kültür ve Edebiyat Vakfı Başkanı Siyami Akyel, TYB İstanbul yönetim kurulu üyeleri İhsan Kabii ve Muzaffer Doğan, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi İslami Bilimler Fakültesi Dekanı Ahmet Turan Arslan da katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TYB İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı, bazı insanların ömrünün mücadeleyle geçtiğini belirterek, "Zorluklar onları yıldırmaz, baskılar korkutmaz. Onlar sadece varlıklı zamanları değil yokluk ve yoksulluk zamanları için de kendilerini programlamış, 'kahrın da hoş, lütfun da' deme sırrına ermişlerdir. Mal biriktirme, dünyalıklarını çoğaltma kaygısına kapılmayan ve tek dertleri davaları olan bu adamlar, yaşadıkları çağda iz bırakmayı başarmışlardır. İşte onlardan biridir Ali Nar." değerlendirmesinde bulundu.

Bıyıklı, Ali Nar'ın edebiyatçı, mücahit, vakıf ve gönül adamı olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Güzel vasıfların çoğunu hak eden bir mümin. Ehli sünnet çizgisinin bu zor zamanda tek başına kılıç gibi kuşanarak kafası karışıklara ve itikadı bozuklara karşı korkusuzca savaştı. Şahitlik ederiz ki mümin ve muvahhitti. Makam, mevki gözetmeden, inancı uğruna kendisini meydan yerinde nöbete adayan duyarlı bir Müslüman oldu. 'Sözüm odun gibi olsun, hakikat olsun tek' diyen Akif'in ahlakıyla ahlaklanmıştı. Dengelerin alt üst olduğu bir dönemde, 'Ya ben öleyim mi söylemeyim de' diyerek hakkı söylemekten hiçbir zaman vazgeçmedi. Akademisyen ve yazar unvanlı birçok kişinin FETÖ'den nemalandığı, onlar adına eser çıkarıp onların türküsünü söylediği zamanlarda bile Ali Nar Hoca, hain örgütün oyunlarını halka anlatmaya çalıştı. Bu çok saygıdeğer bir durumdur ve ebedi anılacak bir duruştur."

Ali Nar kimdir?

Kars'ta 1941'de dünyaya gelen ve ilk öğrenimine Erzurum başlayan Ali Nar, Erzurum İmam Hatip Okulunu üstün başarıyla tamamladı. Nar, İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü'nü 1964'te bitirmesinin ardından Diyarbakır, Erzincan, İzmit ve İstanbul'da öğretmenlik yaptı.

İlk şiiri "Hilal" dergisinde yayımlanan Nar'ın, "Hakses", "Milli Gazete", "Yeni Devir", "Pınar", "Mavera", "Yeni Sanat", "Sedir", "Çınar", "Tohum", "Hilal", "İslam", "Milli Gençlik", "Düşünce" gibi dergi ve gazetelerdeki yazıları da dikkatini çekti.

Türkiye'de bilim kurgu romanların öncüsü olarak kabul edilen "Uzay Çiftçileri" eserini kaleme alan yazar, eserde bir Türk'ün önderliğinde Müslümanların uzaya gidişini ve orada kendi düzenlerini kuruşunu anlattı.

Ali Nar, 16 Temmuz 2015'te İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

AA

Anahtar Kelimeler:
Türkiye Yazarlar BirliğiAli Nar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çin'in en pahalı filmi gişede hüsrana uğradı
Çin'in en pahalı filmi gişede hüsrana uğradı
"Ellerine kamerayı aldıklarında çok mutlu oluyorlar"
"Ellerine kamerayı aldıklarında çok mutlu oluyorlar"
'Sayın Cumhurbaşkanımız sanatı destekliyor'
'Sayın Cumhurbaşkanımız sanatı destekliyor'
Muhteşem Renkler ve İzler Karma Sergisi
Muhteşem Renkler ve İzler Karma Sergisi
'YARI YOL FİLMİNİN İLK TANITIMI YAYINLANDI'
'YARI YOL FİLMİNİN İLK TANITIMI YAYINLANDI'
Gün doğumunu Zeugma'da karşıladılar
Gün doğumunu Zeugma'da karşıladılar
Gümüşhane yaylaları ziyaretçilerini bekliyor
Gümüşhane yaylaları ziyaretçilerini bekliyor
Bisikletle Türkiye'yi dolaşarak, Afrika'yı anlatacak
Bisikletle Türkiye'yi dolaşarak, Afrika'yı anlatacak
Tayland'da mağaradan kurtarılan çocukların hikayesi film oluyor
Tayland'da mağaradan kurtarılan çocukların hikayesi film oluyor

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ