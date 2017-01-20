Ali Avni sonunda ikna oldu

İSTANBUL - Bir süredir sahne çalışmalarına ara veren sanatçı gelen teklifleri değerlendirdiğini ve çok güzel bir mekan olan Alarga Meyhane’de eşsiz eserlerini sevenleriyle paylaşacağını açıkladı.

“Ülkede yaşanan acıların şehitlerin kendinde herkes gibi kalıcı bir acı yarattığını ve bu durumdan dolayı bir süre içine kapandığını ve şarkı bile söylemek içinden gelmediğini” söyleyen sanatçı Ali Avni, “Bunları yapanların aslında tam olarak da amaçlarının bu olduğunu, yani insanları negatif bir duruma getirmeyi amaçladıklarını” dile getirdi.

Avni, “İnadına Müzik İnadına Sevinç” diyerek normal hayat akışımızı sürdürmemiz gerektiğini ifade etti.

Çok yakında İstanbul’un birçok noktasında billboardlarda görmeye başlayacağımız Ali Avni, “Yeniden sahnelere dönecek olmanın heyecanı içinde olduğunu” söyledi. TRT sazlarının önde gelen isimlerinden Talat Er ve değerli saz arkadaşlarının eşlik edeceği programına ilginin yoğun olacağına inanan Ali Avni’ye başarılar diliyoruz