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Ali Avni sonunda ikna oldu
Eşsiz eserlerini sevenleriyle paylaşacağını açıkladı.
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Ali Avni sonunda ikna oldu

Acımadın mı? isimli Türk Sanat Müziği albümü ile 'dikkatleri üzerine çekmeyi başaran sanatçı Ali Avni Şubat ayında İstanbul’un sayılı mekanlarından Alarga Meyhane'de sahne almaya başlıyor.

Ali Avni sonunda ikna oldu

Acımadın mı? isimli Türk Sanat Müziği albümü ile 'dikkatleri üzerine çekmeyi başaran sanatçı Ali Avni Şubat ayında İstanbul’un sayılı mekanlarından Alarga Meyhane'de sahne almaya başlıyor.

20 Ocak 2017 Cuma 18:26
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Ali Avni sonunda ikna oldu

İSTANBUL - Bir süredir sahne çalışmalarına ara veren sanatçı gelen teklifleri değerlendirdiğini ve çok güzel bir mekan olan Alarga Meyhane’de eşsiz eserlerini sevenleriyle paylaşacağını açıkladı. 

“Ülkede yaşanan acıların şehitlerin kendinde herkes gibi kalıcı bir acı yarattığını ve bu durumdan dolayı bir süre içine kapandığını ve şarkı bile söylemek içinden gelmediğini” söyleyen sanatçı Ali Avni, “Bunları yapanların aslında tam olarak da amaçlarının bu olduğunu, yani insanları negatif bir duruma getirmeyi amaçladıklarını” dile getirdi.  

Avni, “İnadına Müzik İnadına Sevinç” diyerek normal hayat akışımızı sürdürmemiz gerektiğini ifade etti. 

Çok yakında İstanbul’un birçok noktasında billboardlarda görmeye başlayacağımız Ali Avni, “Yeniden sahnelere dönecek olmanın heyecanı içinde olduğunu” söyledi. TRT sazlarının önde gelen isimlerinden Talat Er ve değerli saz arkadaşlarının eşlik edeceği programına ilginin yoğun olacağına inanan Ali Avni’ye başarılar diliyoruz 

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 20.01.2017 18:57
Anahtar Kelimeler:
Ali AvniÖnce Vatan Gazetesi
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