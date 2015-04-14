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Alan Turing'in not defteri 1 milyon dolara satıldı

ABD'de, "bilim alanında pek çok buluşun yolunu açan kişi" olarak bilinen ünlü matematikçi Alan Turing'in not defteri 1 milyon 25 bin dolara satıldı.

Alan Turing'in not defteri 1 milyon dolara satıldı

ABD'de, "bilim alanında pek çok buluşun yolunu açan kişi" olarak bilinen ünlü matematikçi Alan Turing'in not defteri 1 milyon 25 bin dolara satıldı.

14 Nisan 2015 Salı 08:41
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Alan Turing'in not defteri 1 milyon dolara satıldı
NEW YORK - ABD'de, "bilim alanında pek çok buluşun yolunu açan kişi" olarak bilinen ünlü matematikçi Alan Turing'in not defteri 1 milyon 25 bin dolara satıldı.

Hayatı 87. Akademi Ödülleri’nde "En İyi Uyarlama Senaryo" Oscar'ı kazanan filme konu olan ünlü matematikçi Turing'in 1942 yılına ait 56 sayfalık el yazması not defteri açık artırmaya çıktı.

Bonhams Müzayede Evi'nin New York ofisinde yapılan açık artırmada, ünlü İngiliz bilimadamı Turing'in not defteri 1 milyon 25 bin dolara satıldı.  Bilgisayar fikrini ortaya atan ve 2. Dünya Savaşı’nda Nazilerin Enigma kodunu kırarak İtilaf Devletleri’nin savaşı kazanmasına yardımcı olan ünlü matematikçinin Enigma şifre makinesi ise 269 bin dolara alıcı buldu. 1936'da bir bant üzerindeki sembolleri okuyup yazabilen programlanabilir teorik bir makine geliştiren Turing, o tarihte eş cinselliğin suç sayıldığı İngiltere'de 1952'de cezalandırılmak istendikten 2 yıl sonra 1954'te siyanüre daldırılmış bir elma yiyerek hayatına son vermişti. 

Turing ayrıca, Benedict Cumberbatch'ın Imitation Game fimine konu olurken yapıt, 87. Akademi Ödülleri’nde, "En İyi Uyarlama Senaryo" Oscar'ı kazandı. Yönetmenliğini Morten Tyldum'ın yaptığı filmin senaryosunu Graham Moore yazmıştı.

Zehirli bir elmadan yaşamını yitiren Turing'in ardında ısırılmış bir elma bırakmasının Apple firmasının logosuna ilham kaynağı olduğu ileri sürülmesine karşın Apple'dan bu iddiayı doğrulayan bir açıklama yapılmadı. 

AA

Son Güncelleme: 14.04.2015 09:40
Anahtar Kelimeler:
önce VatanNot DefteriAlan Turing
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