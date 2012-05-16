Alaeddin Yavaşca'ya

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Yavaşca, Türk müziğine verdiği emek ve bu sayede gelecek nesillere aktarılacak kültür mirasına yaptığı önemli katkı nedeniyle ödüle değer görüldü.



Doğuş Üniversitesi orkestra ve korosunun vereceği ve müzikseverlerin davetli olduğu "Bahara Merhaba Konseri" sırasında yapılacak ödül töreni, yarın saat 20.00'de Gözaçan Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Bugüne kadar opera sanatçısı Hakan Aysev, tiyatronun dev ismi Yıldız Kenter ve çocuk edebiyatının büyük kalemi Yalvaç Ural da Doğuş Üniversitesi'nden "Onur Ödülü" alan isimler olmuştu.