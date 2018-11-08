ALACAKARANLIK KUŞAĞI 9-23 KASIM TARİHLERİNDE KADIKÖY TAŞRA KABARE SAHNESİ’NDE

İSTANBUL / FUNDA AKOSMAN ERMAN

5 oyuncunun 17 rol üstlendiği müthiş performans

Bilim kurgu türündeki bir çok filmin çıkış noktası 1959 yapımı kült tv dizisi The Twilight Zone’un sinema tarihine ilham kaynağı olmuş, gerçek üstü temalarından yola çıkarak Oğuz Utku Güneş'in kaleme aldığı oyun; beş oyuncunun on yedi rolü üstlendiği iç içe geçen dört hikayeden oluşuyor.

Sıradan insanların Sıra dışı durumlarına şahitlik edeceksiniz

Beklenti ile gerçeğin çelişkisini, var olan ile varoluş’un eşleşmeyişini, muzipçe sorgulayan “Alacakaranlık Kuşağı”; sıradan insanları sıra dışı durumlarla karşılaştırarak, seyirciyi metafiziğin kanunlarının ve ilahi adaletin işlediği bir dünyaya davet ediyor.

Sinema, tiyatro ve çizgi roman tarihine gönderdiği reveranslarla çocukluğunu 80’li ve 90’lı yıllarda yaşamış yetişkinlerin nostaljisine göz kırpan Alacakaranlık Kuşağı Taşra Kabare’de yeni sezona merhaba diyor

Aşk, yok oluş, cinnet ve kahkaha;

hepsi Alacakaranlık Kuşağı'nda!

"Roger'ın hayatta tek istediği Melina'ydı, Melina'nın tek istemediğiyse Roger.

Konforlu bir hayat için Norma' nın feda etmesi gereken tek şey; hiç tanımadığı birinin yaşamıydı.

Peki kurbanımız İsmail annesinin ve babasının elinden canını kurtarabilecek miydi? Ya Clark Parker? Bu amansız ve iki yüzlü dünyadan kaçıp, güvenli bir hayat sürdüğü filme geri dönebilecek miydi?

Oğuz Utku Ateş’in yazıp yönettiği Alacakaranlık Kuşağı Kadıköy Taşra Kabare Sahnesi’nde 9 Kasım 2018 Cuma günü; 23 Kasım 2018 Cuma günü izleyicisiyle buluşuyor.