Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 16°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
93481
ALTIN
212.987
DOLAR
5.4161
STERLİN
7.0958
EURO
6.1907
İstanbullu çekilen aracının bilgisine 'cepten' ulaşacak
İstanbullu çekilen aracının bilgisine 'cepten'...
'Geleceğin Şarkıları'na ses verdiler
'Geleceğin Şarkıları'na ses verdiler
Tropikal Kelebek Bahçesi'ne ziyaretçi ilgisi
Tropikal Kelebek Bahçesi'ne ziyaretçi ilgisi
Çizgi filmdeki ifadelere RTÜK'ten ceza
Çizgi filmdeki ifadelere RTÜK'ten ceza
Ayşe Begüm Onbaşı, Topkapı Sarayı'nda yeteneklerini sergiledi
Ayşe Begüm Onbaşı, Topkapı Sarayı'nda...

Alacakaranlık Kuşağı Kadıköy Taşra Kabare Sahnesi’nde

Funda Akosman Erman’ın haberi için tıklayınız...

Alacakaranlık Kuşağı Kadıköy Taşra Kabare Sahnesi’nde

Funda Akosman Erman’ın haberi için tıklayınız...

08 Kasım 2018 Perşembe 17:22
0 Okunma
Alacakaranlık Kuşağı Kadıköy Taşra Kabare Sahnesi’nde

ALACAKARANLIK KUŞAĞI 9-23 KASIM TARİHLERİNDE KADIKÖY  TAŞRA KABARE SAHNESİ’NDE

İSTANBUL / FUNDA AKOSMAN ERMAN

5 oyuncunun 17 rol üstlendiği müthiş performans

Bilim kurgu türündeki bir çok filmin çıkış noktası 1959 yapımı kült tv dizisi The Twilight Zone’un sinema tarihine ilham kaynağı olmuş, gerçek üstü temalarından yola çıkarak Oğuz Utku Güneş'in kaleme aldığı oyun; beş oyuncunun on yedi rolü üstlendiği iç içe geçen dört hikayeden oluşuyor.

Sıradan insanların Sıra dışı durumlarına şahitlik edeceksiniz

Beklenti ile gerçeğin çelişkisini, var olan ile varoluş’un eşleşmeyişini, muzipçe sorgulayan “Alacakaranlık Kuşağı”; sıradan insanları sıra dışı durumlarla karşılaştırarak, seyirciyi metafiziğin kanunlarının ve ilahi adaletin işlediği bir dünyaya davet ediyor.

Sinema, tiyatro ve çizgi roman tarihine gönderdiği reveranslarla çocukluğunu 80’li ve 90’lı yıllarda yaşamış yetişkinlerin nostaljisine göz kırpan Alacakaranlık Kuşağı Taşra Kabare’de yeni sezona merhaba diyor

Aşk, yok oluş, cinnet ve kahkaha; 

hepsi Alacakaranlık Kuşağı'nda!

"Roger'ın hayatta tek istediği Melina'ydı, Melina'nın tek istemediğiyse Roger.
Konforlu bir hayat için Norma' nın feda etmesi gereken tek şey; hiç tanımadığı birinin yaşamıydı. 

Peki kurbanımız İsmail annesinin ve babasının elinden canını kurtarabilecek miydi? Ya Clark Parker? Bu amansız ve iki yüzlü dünyadan kaçıp, güvenli bir hayat sürdüğü filme geri dönebilecek miydi?

Oğuz Utku Ateş’in yazıp yönettiği Alacakaranlık Kuşağı Kadıköy Taşra Kabare Sahnesi’nde 9 Kasım 2018 Cuma günü; 23 Kasım 2018 Cuma günü izleyicisiyle buluşuyor.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Alacakaranlık KuşağıKadıköy Taşra Kabare Sahnesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Geleceğin Şarkıları'na ses verdiler
'Geleceğin Şarkıları'na ses verdiler
Bu hafta 6 film vizyona girecek
Bu hafta 6 film vizyona girecek
Love Story'nin bestecisi öldü
Love Story'nin bestecisi öldü
Londra'da "İstanbul'dan Sesler" konseri
Londra'da "İstanbul'dan Sesler" konseri
'4. Kara Hafta İstanbul Festivali' 23 Kasım'da başlayacak
'4. Kara Hafta İstanbul Festivali' 23 Kasım'da başlayacak
Diriliş Ertuğrul'un yeni sezonu bugün başlıyor
Diriliş Ertuğrul'un yeni sezonu bugün başlıyor
Ayumi Takano’dan sürpriz kitap projesi
Ayumi Takano’dan sürpriz kitap projesi
'Müslüm' filmi 2 milyon kişiyi sinemaya çekti
'Müslüm' filmi 2 milyon kişiyi sinemaya çekti
Rom filminin çekimlerine başlandı
Rom filminin çekimlerine başlandı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ