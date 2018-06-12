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'Alaaddin' belgeseli tanıtım toplantısı yapıldı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Bu belgeselle beraber Keykubat'ın bilmediğimiz yönlerini de görmüş olacağız." dedi.

'Alaaddin' belgeseli tanıtım toplantısı yapıldı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Bu belgeselle beraber Keykubat'ın bilmediğimiz yönlerini de görmüş olacağız." dedi.

12 Haziran 2018 Salı 17:02
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'Alaaddin' belgeseli tanıtım toplantısı yapıldı

Alaaddin Keykubat'ın hayatını anlatan "Alaaddin" belgeselinin tanıtımı, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun katılımıyla yapıldı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, yönetmenliğini Selman Kayabaş'ın yaptığı ve başrolünü Burak Hakkı'nın üstlendiği "Alaaddin" belgesel filminin, bir otelde düzenlenen tanıtım toplantısında, Alanya'yı fetheden Alaaddin Keykubat'ın yaşamının ilçede çekilmesinin kendileri için önemli olduğunu söyledi.

Keykubat'ın, tarihi kimliğinin dışında önemli devlet adamlarından biri olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, "Bundan dolayı Alanya'da kurulan devlet üniversitesine Alaaddin Keykubat adını verdik. Ona teşekkürlerimizi sunmak istedik ve isminin Alanya'da bir devlet üniversitesinde yaşamasını istedik. Farklı kaynakçalarda anlatımlar da var ama onlar bazı detaylar. Bu belgeselle beraber Keykubat'ın bilmediğimiz yönlerini de görmüş olacağız. Bu belgesel içinde bu kişiyi canlandıracak olanın Burak Hakkı olması önemli. Kendisinin Alanya ile güçlü bağları var. Kendisi benim dostum. Yedi yıldır Alanya'ya gelmiyormuş. Elimizden gelen desteği vereceğiz. Bize ne düşüyorsa yapmaya hazırız." ifadelerini kullandı.

Yönetmen Selman Kayabaşı ise Osmanlı Devleti'nin kuruluş altyapısını hazırlayan Selçuklu'yu anlatmak istediklerini belirtti. TRT'deki Diriliş Ertuğrul filmiyle bu döneme ilginin arttığını vurgulayan Kayabaşı, "Çekimlerin bir kısmı Alanya'da, bir kısmı İstanbul'da gerçekleştirilecek. Proje bir buçuk iki ayda tamamlanacak. 2019'un başında gösterime girmeye hazır olur." dedi.

Oyuncu Burak Hakkı ise Alaaddin Keykubat'ı ders kitaplarından bildiğini belirterek, "Ne mutlu bana ki böyle bir karakteri canlandırma fırsatı buldum. Bütün yönleriyle anlatmak istediğimiz bir karakter. Sanata verdiği önemle Selçuklu'yu zirveye çıkartıyor. Sinop'ta yaptığı tersanenin ardından ikincisini Alanya'da yapıyor. Alanya'yı ikinci başkent yapıyor." diye konuştu.

Tanıtım toplantısına Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Mehmet Şahin ve partililer de katıldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Alaaddin KeykubatAlaaddinDışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
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