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‘Ala Kilim' kültürü yaşatılıyor

‘Ala Kilim’ kültürünün, açılan kurslarla yaşatılarak geleceğe taşınması hedefleniyor.

‘Ala Kilim' kültürü yaşatılıyor

‘Ala Kilim’ kültürünün, açılan kurslarla yaşatılarak geleceğe taşınması hedefleniyor.

29 Ocak 2017 Pazar 10:41
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‘Ala Kilim' kültürü yaşatılıyor

Şiran ilçesinde geçmişte kadınlar tarafından yapılan, her bir motifi ve rengi ayrı anlama gelen "Ala Kilim" kültürünün, açılan kurslarla yaşatılarak geleceğe taşınması hedefleniyor.

Şiran ilçesinde geçmişte kadınlar tarafından yapılan "Ala Kilim" dokumacılığının yeniden canlandırılması için yürütülen çalışmalarla hem kadınlara istihdam imkanı sağlanması hem de kültürel bir değerin yaşatılması amaçlanıyor.

İlçeye bağlı köylerde el tezgahlarında, tamamen yün ve doğal kök boyaları kullanılarak yapılan "Ala Kilim", gelişen teknolojiyle birlikte insanların farklı alternatiflere yönelmesiyle unutulmaya yüz tuttu.

Her motifi ayrı anlama gelen kilimlerin yaşatılması ve geleceğe aktarılması için harekete geçen Şiran Belediyesi, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliğiyle 4 yıl önce "Ala Kilim Projesi"ni hayata geçirdi.

Proje kapsamında açılan kursta kilim dokumacılığını öğrenen kursiyerler, geçmişte üretilen "Ala Kilim"lerden yola çıkılarak belirlenen motiflerin yanı sıra Türk bayrağı, Cumhurbaşkanlığı Forsunu da kilimlerine nakşetti.

Şiran Belediye Başkanı Yavuz Altıparmak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Ala Kilim"in bir kültür olduğunu vurgulayarak, "Üzerindeki motifler Orta Asya'dan gelme. Dokuması, motifleri kaybolmak üzere olan bir kültür varlığımızdı." dedi.

Altıparmak, bu sanatı canlandırmak için yaklaşık 4 yıl önce SODES kapsamında proje hazırladıklarını belirterek, proje kapsamında eskiden kalma kilim motiflerini topladıklarını anlattı.

Köylerde, eskiden kalma kilim örneklerini derleyerek bir kitapçık haline getirdiklerini, ayrıca "Ala Kilim" dokumacılığı kursu açtıklarını ifade eden Altıparmak, bu kursun Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde sürdürüldüğünü kaydetti.

Altıparmak, Ala Kilim Projesi'ni hem kültür varlığını yaşatmak hem de kadınlara iş imkanı sağlamak amacıyla başlattıklarını belirterek, bunda da başarılı olduklarını söyledi.

Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve belediye olarak el ele verip "Ala Kilim"i yaşatacaklarını vurgulayan Altıparmak, "Proje 15 kursiyer ile İŞKUR destekli devam ediyor. Amacımız kursiyer sayısını 30'a çıkarmak. Hocalarının takibinde ustalaşacak kursiyerlerimizin elinde 'Ala Kilim'ler yeniden hayat bulacak." dedi.

Altıparmak, "Ala Kilim"in ipleri ve renklerinin, motiflere uygun şekilde özenle seçildiğine işaret eden Altıparmak, "Kursumuzda kilimler, elimizdeki kilimlere ve desenlere uygun yapılıyor. Kursiyerlerimiz, Türkiye haritası üzerine Türk bayrağı, Şiran'ın mimarisine yönelik bazı desenlerin yanı sıra Cumhurbaşkanımıza hediye edilmek üzere Cumhurbaşkanlığı Forsu'nu çok güzel şekilde işledi. Bunu da ilk fırsatta Cumhurbaşkanımıza takdim edeceğiz." diye konuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
Ala Kilimşiran
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