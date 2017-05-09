Akdamar Adası'nda müzik ziyafeti

VAN

Van'da yerli ve yabancı turistlerin en önemli uğrak yerlerinden Akdamar Adası, havaların ısınmasıyla ziyaretçi akınına uğruyor.

Gevaş ilçesi sınırları içinde yer alan ve Vaspurakan Kralı 1. Gagik tarafından 915-921 yıllarında yaptırılan Akdamar Kilisesi, Van Gölü, gökyüzünün eşsiz maviliği ve yemyeşil doğası ile görsel şölen sunuyor.

Tur operatörleri, mutlu ayrılmaları için adayı gezdirdikleri misafirlerine bazen çeşitli sürprizler yapıyor.

Gagik Tur Yönetim Kurulu Başkanı Başkanı Engin Pişkin tarafından adada düzenlenen etkinlikte, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölüm Başkanı ve Müzik Eğitim Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Serap Yükrük, piyano ve keman eşliğinde çeşitli klasik müzik eserleri ile türküler seslendirdi.

Ziyaretçiler yaklaşık 1,5 saat süren konser sonunda Yükrük'ü ayakta alkışladı.