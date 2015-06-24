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Ajda Pekkan, Harbiye Açıkhava'da konser verdi

Ünlü sanatçı Ajda Pekkan, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde sahne aldı.

Ajda Pekkan, Harbiye Açıkhava'da konser verdi

Ünlü sanatçı Ajda Pekkan, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde sahne aldı.

24 Haziran 2015 Çarşamba 08:05
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Ajda Pekkan, Harbiye Açıkhava'da konser verdi

 Ajda Pekkan, Harbiye Açıkhava'da konser verdi

Ünlü sanatçı Ajda Pekkan, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde sahne aldı.
 
İSTANBUL - Ünlü sanatçı Ajda Pekkan, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde sahne aldı. 

Vodafone Smart 6 Harbiye Açıkhava konserlerinin açılış konserinde sahne alan Pekkan, 2 motosiklet ve dansçılarıyla sahneye çıktı. 

Ajda Pekkan, neredeyse tüm koltukların dolu olduğu konserde, "Yakarım Canını", "Yakar Geçerim", "Vitrin" ve "Ara Sıcak" gibi sevilen şarkılarını seslendirdi.

Geceye özel koreografi ve ışık gösterilerinin sunulduğu konserde Pekkan hayranlarına, "Bakın size yıldızları getirdim bu gece. Tam yağmur yağacakken, güzellikler getirdim" diye seslendi. 

Vodafone Smart 6 Harbiye Açıkhava konserleri kapsamında; yarın MFÖ, 26 Haziran'da Bülent Ortaçgil ve Birsen Tezer, 27 Haziran'da Şebnem Ferah, 28 Haziran'da Teoman, 30 Haziran'da ise Kenan Doğulu sahne alacak. 

AA

Son Güncelleme: 24.06.2015 08:01
Anahtar Kelimeler:
önce VatanAjda PekkanHarbiye Açık Hava
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