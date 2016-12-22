Van'da

Türkiye Diyanet Vakfı

(TDV) bünyesinde açılan ve içerisinde çocuk bölümü, kafeterya, dinlenme odası ile toplantı salonu da bulunan

kitabevi

, her yaşa hitap ediyor.

Merkez İpekyolu ilçesi Vali Mithat Bey Mahallesi'nde 650 metrekare kullanım alanı olan kitabevi 7'den 70'e her yaşta konuklarını ağırlıyor.

İçerisinde yaklaşık 10 bin kitap, çocuk bölümü, kafeterya, dinlenme odası ile toplantı salonu da bulunan kitabevinde salı günleri hat sanatı, perşembe günleri ise canlı ney dinletisi sunuluyor.

İl Müftüsü Nimetullah Arvas, yaptığı açıklamada, TDV Yayın Matbaacılık ve Ticaret İşletmesi ile irtibata geçerek kitabevinin kurulmasını sağladıklarını söyledi.

Kitabevinin vatandaşların aileleriyle gelip dinlenebileceği, kitap okuyabileceği hem de çocuklarıyla güzel vakit geçirebileceği bir yer olduğunu anlatan Arvas, "Burada edebi, felsefi, tarihi ve sanat eserleriyle ilgili bir çok kitap yer alıyor. Öğrencilerimiz ihtiyacı olan testleri, kitapları, sınav kitapçıklarını da rahatlıkla bulabiliyor." dedi.

Uzman personel görev yapıyor

Arvas, kitabevinde alanında uzman kişilerin görev yaptığını ve her konuda vatandaşlara yardımcı olduklarını dile getirdi.

"TDV'nin Türkiye'deki en büyük yayın evi, gerek Van gerek bölge halkına gerekse gençliğimize hizmet ediyor" diyen Arvas, şunları kaydetti:

"İnşallah yeni hedefimiz hanım kardeşlerimize Kadın Geliştirme Merkezi, öğrencilerimize İyilik Evi ve üniversite öğrencilerimize de Üniversiteye Hazırlık Sınıfı açmak. Bu hizmetin kentimize gelmesine vesile olan başta Diyanet İşleri Başkanımız Mehmet Görmez Bey olmak üzere emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunarım."

Kitabevini ziyaret eden lise öğrencisi Sümeyya Yürektürk ise verilen hizmetin kendisini hem duygulandırdığını hem de gururlandırdığını vurguladı.

Kentte bazı kitapları bulmakta güçlük çektiğini ifade eden Yürektürk, "Kitabevinde çalışan alanında uzman hocaların yardımıyla işlerimiz çok kolaylaştı. Binlerce çeşit kitabın halkın hizmetine sunulması beni çok mutlu etti. Temiz ve rahat bir ortam. Burada istediğim kitabı bulabilmenin yanında kafe ortamında da okuma imkanına sahip olduk." diye konuştu.

AA