Ahşap eşyalar çiçek açıyor

Kütahya'da emekli işçi Emin Karakaya (51), öğrendiği "one stroke" tekniğiyle evlerde kullanılan ahşap eşyalara çiçek desenleri boyuyor.

Karakaya, yaptığı açıklamada, emekli olduktan sonra eşinin de yönlendirmesiyle ahşap boyama sanatına ilgi duymaya başladığını söyledi. "Tek fırça darbesi" olarak anılan "one stroke" tekniğiyle yaklaşık 5 yıl önce tanıştığını dile getiren Karakaya, "Eşim bir gün ahşap boyama kursuna gittiğini anlattı. Daha sonra baktığımda evdeki eski sehpaların teker teker kaybolduğunu gördüm. Merak ederek eşime sehpaların neden kaybolduğunu sordum. Bana bir sürprizinin olduğunu söyledi. Bir süre sonra eve yeni sehpalar geldi. Adeta çiçeklerle bezenmiş gül bahçesine dönen sehpaları incelediğimde, bizim evden bir süre önce kaybolan sehpalar olduğunu fark ettim. Daha sonra bu sanatı öğrenmeye karar verdim. Eşim de kurslarda öğrendiklerini bana öğretti. Ben de kendimi bu alanda biraz daha geliştirdim. Şu anda herhalde bu sanatı Kütahya'da yapan tek kişiyim." diye konuştu.

Eski ahşap eşyalar bu sanatla tekrar can kazanıyor

Kendi çabalarıyla öğrendiği "one stroke" tekniğinin dünyada bilinen iyi bilinen bir sanat dalı olduğunu anlatan Karakaya, eski ahşap eşyaların bu sanatla tekrar can kazandığını söyledi.

Kütahya Belediyesine ait Kültür ve Sanat Merkezinde tahsis edilen 4 metrekarelik atölyede, evlerde kullanılan ahşap malzemeleri sanatıyla çiçek bahçesine dönüştürdüğünü belirten Karakaya, "Evlerimizde kullanılan ahşap takı kutuları, şemsiyelikler, çay kahve tepsileri, ekmeklikler, peçetelikler, çanta ve zigon sehpaları tek fırça darbesi tekniğiyle güller, laleler ve sümbüllerle süslüyorum." ifadelerini kullandı.