Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul
Parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Resmi İlanlar Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BIST
86334
ALTIN
146.370
DOLAR
3.7760
STERLIN
4.7200
EURO
4.0630
Gülin Dönmez hepimizi "Efsun"ladı
Gülin Dönmez  hepimizi
THY'den indirimli uçuş imkanı
SON DAKİKA
THY'den indirimli uçuş imkanı
3 ilde engelli ve hamile kamu personeline kar tatili
SON DAKİKA
3 ilde engelli ve hamile...
Madagaskar'da yolcu taşıyan tır devrildi
SON DAKİKA
Madagaskar'da yolcu taşıyan tır devrildi
Yeni statta ilk antrenman
Yeni statta ilk antrenman

Ahşap eşyalar çiçek açıyor

Kütahya'da bir emekli işçi Karakaya "tek fırça darbesi" olarak anılan "one stroke" tekniğiyle evlerde kullanılan ahşap eşyaları adeta çiçek bahçesine dönüştürüyor.

Ahşap eşyalar çiçek açıyor

Kütahya'da bir emekli işçi Karakaya "tek fırça darbesi" olarak anılan "one stroke" tekniğiyle evlerde kullanılan ahşap eşyaları adeta çiçek bahçesine dönüştürüyor.

31 Ocak 2017 Salı 10:20
51 Okunma
Ahşap eşyalar çiçek açıyor

Kütahya'da emekli işçi Emin Karakaya (51), öğrendiği "one stroke" tekniğiyle evlerde kullanılan ahşap eşyalarçiçek desenleri boyuyor.

Karakaya, yaptığı açıklamada, emekli olduktan sonra eşinin de yönlendirmesiyle ahşap boyama sanatına ilgi duymaya başladığını söyledi. "Tek fırça darbesi" olarak anılan "one stroke" tekniğiyle yaklaşık 5 yıl önce tanıştığını dile getiren Karakaya, "Eşim bir gün ahşap boyama kursuna gittiğini anlattı. Daha sonra baktığımda evdeki eski sehpaların teker teker kaybolduğunu gördüm. Merak ederek eşime sehpaların neden kaybolduğunu sordum. Bana bir sürprizinin olduğunu söyledi. Bir süre sonra eve yeni sehpalar geldi. Adeta çiçeklerle bezenmiş gül bahçesine dönen sehpaları incelediğimde, bizim evden bir süre önce kaybolan sehpalar olduğunu fark ettim. Daha sonra bu sanatı öğrenmeye karar verdim. Eşim de kurslarda öğrendiklerini bana öğretti. Ben de kendimi bu alanda biraz daha geliştirdim. Şu anda herhalde bu sanatı Kütahya'da yapan tek kişiyim." diye konuştu.

Eski ahşap eşyalar bu sanatla tekrar can kazanıyor

Kendi çabalarıyla öğrendiği "one stroke" tekniğinin dünyada bilinen iyi bilinen bir sanat dalı olduğunu anlatan Karakaya, eski ahşap eşyaların bu sanatla tekrar can kazandığını söyledi.

Kütahya Belediyesine ait Kültür ve Sanat Merkezinde tahsis edilen 4 metrekarelik atölyede, evlerde kullanılan ahşap malzemeleri sanatıyla çiçek bahçesine dönüştürdüğünü belirten Karakaya, "Evlerimizde kullanılan ahşap takı kutuları, şemsiyelikler, çay kahve tepsileri, ekmeklikler, peçetelikler, çanta ve zigon sehpaları tek fırça darbesi tekniğiyle güller, laleler ve sümbüllerle süslüyorum." ifadelerini kullandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
AhşapAhşap EşyaKütahyaFırça Darbesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cannes jürisinin başkanlığını Almadovar yapacak
Cannes jürisinin başkanlığını Almadovar yapacak
JNTHN STEIN, EP albümünde yer alan CHANGES isimli şarkısını yayınladı
JNTHN STEIN, EP albümünde yer alan CHANGES isimli şarkısını yayınladı
Köstekli saatler zamana direniyor
Köstekli saatler zamana direniyor
Hugo Chavez'in dizisi çekildi
Hugo Chavez'in dizisi çekildi
Hatice Opak Bilgin’den resim sergisi
Hatice Opak Bilgin’den resim sergisi
‘Ala Kilim' kültürü yaşatılıyor
‘Ala Kilim' kültürü yaşatılıyor
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ