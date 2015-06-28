Ahmet Yüksel Özemre Üsküdar'da anıldı

İSTANBUL



İlk Türk atom mühendisi ve yazar Prof. Dr. Ahmet Yüksel Özemre, vefatının 7. yıl dönümünde düzenlenen etkinlikle anıldı.



Üsküdar Belediyesince, Altunizade Burhan Felek Köşkü'nde gerçekleştirilen etkinliğe katılan Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Özemre'nin çok özel bir bilim adamı ve kültür insanı olduğunu söyledi.



Türkmen, Üsküdar'ın, İstanbul'un kültür yakası, kültür şehri olduğunu belirterek, şöyle devam etti:



"Üsküdar'a, 'kültür şehri' ifadesini kazandıran önemli değerlerimiz, zenginliklerimiz, önemli kültürel miraslarımız var. Bu güzel mirasın üzerinde yaşayanlar olarak, bu şehrin üzerine titremeliyiz. Merhum hocamız Ahmet Yüksel Özemre, Üsküdar'da nefes almış ve Üsküdar'a nefes vermiş bir büyüğümüz. Hala Üsküdar'a nefes vermeye devam ediyor."



Özemre'nin sesi ve görüntülerinin yer aldığı kısa bir film gösterimi yapıldı



Prof. Dr. Mahmut Erol Kılıç da Özemre'nin her sohbetlerinde eskilerden, büyüklerden devşirilen irfan nüktelerini dile getirdiğini aktararak, "Hayatında maddi, bedeni anlamda çok fazla imtihana maruz kalmış bir insandı. Geçirmiş olduğu ameliyatlarda bana, 'Oğlum, Allah bizi parça parça alıyor' derdi. Her bir ameliyatta bir şeyler vermişti. Vere vere maddeden kurtulup, mana alemine intikal etti" diye konuştu.



Etkinlik kapsamında, Prof. Dr. Güngör Şatıroğlu'nun moderatörlüğünü üstlendiği, Prof. Dr. Mahmut Erol Kılıç, Prof. Dr. Ahmet Güner Sayar, Prof. Dr. Niyazi Öktem, Prof. Dr. Mahmut Çamdibi, Güngör Şatıroğlu, Memduh Cumhur ve Özemre'nin kızı Rabia Özemre'nin konuşmacı olduğu bir panel düzenlendi.



Mavera Türk Müziği Topluluğu'nun fasıl dinletisi sunduğu etkinlikte ayrıca Özemre'nin sesi ve görüntülerinin yer aldığı kısa bir film gösterimi yapıldı.



Anma etkinliğine, Üsküdar Kaymakamı Mustafa Güler ve akademisyenler ile Özemre'nin yakınları katıldı.

